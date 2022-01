Federico Fashion Style, vita da star: come un divo per gli spostamenti veloci usa l’elicottero

Federico Fashion Style non smette mai di sorprendere i fan. Da bambino sognava un’esistenza a cinque stelle, lavorando sodo c’è riuscito e ora ha una vita da star: come un divo il parrucchiere dei vip 32enne per gli spostamenti veloci usa l’elicottero e sul social non fa nulla per nasconderlo anzi…

Federico Lauri in alcune foto condivise sul suo profilo Instagram si da vedere da tutti mentre, con il suo ennesimo look eccentrico, sta per salire a bordo dell’elicottero che lo aspetta in pista. L’ex concorrente di Ballando con le stelle indossa un completo pantalone leopardato e sopra una lunga mantella nera. Occhiali da sole gli coprono lo sguardo, ai piedi porta bizzarri mocassini con la suola carrarmato esagerata.

E’ fiero del suo aspetto glamour e sopra le righe. “Nella vita ciò che conta è il risultato! Tutti possono parlare, giudicare, dire…ma poi sai il risultato conta!”, scrive.

Federico Fashion Style sente di aver raggiunto la vetta: i suoi saloni di bellezza sono sempre più numerosi e raccolgono consensi. Non solo: lui è diventato un popolarissimo volto tv, con qualche capatina anche nel mondo della musica. Padre di Sophie Maelle, nata nel 2017 grazie alla fecondazione assistita, è felice con la moglie Letizia, che conosce da quando aveva 17 anni. Delle malignità sul suo orientamento sessuale poco gli importa: guarda tutti dall’alto grazie al velivolo che lo porta dove deve andare rapidamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/1/2022.