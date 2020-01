Federico Fashion Style dice di no alle nozze con Letizia: 'Ecco perché non mi sposo'

Federico Fashion Style dice di no alle nozze con la compagna Letizia, a cui è legato da 12 anni e dalla quale nel 2017, grazie all’inseminazione, ha avuto la sua adorata Sophie Maelle. In tv a Vieni da me, ospite di Caterina Balivo, confessa di non pensare affatto ai fiori d’arancio. Non sono nei suoi programmi.

La conduttrice mostra al parrucchiere 29enne una foto della figlioletta. “E’ uguale al padre”, dice Federico Lauri, questo il suo cognome all’anagrafe. Cate lo bacchetta e chiede sia mostrata anche la compagna, anche lei artefice di una così bella bambina. La Balivo subito gli chiede una delucidazione: “Compagna o moglie?”. Federico Fashion Style chiarisce: “Compagna”. Quando la presentatrice gli domanda se voglia o meno sposarsi, l’hair stylist è perentorio nel dire di no.

“E chi si sposa!”, sottolinea Federico Fashion Style, quasi scandalizzato dal quesito. Caterina Balivo rimane sorpresa e gli chiede il motivo di tanta avversione alle nozze. “Io sto sempre fuori per lavorare…”, ribatte immediatamente il parrucchiere. Poi chiarisce ulteriormente: “Il matrimonio è un po’ impegnativo”. Per lui, evidentemente, troppo impegnativo.

Federico Fashion Style nel corso della trasmissione parla delle sue clienti vip. Quando arriva il momento di Giulia De Lellis, dice: “Ci conoscevamo da tempo. Le facevo i capelli. La adoro tantissimo. Il successo sui social lo devo anche grazie a lei”. Poi, a proposito dei suoi fidanzati, l’ex e quello attuale, fa sapere: “Chi preferisco tra Andrea Damante e Andrea Iannone? Tutta la vita Iannone! Non perché ora sta insieme a lei… ma so che Andrea non l’ha fatta stare bene e Giulia merita di stare bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/1/2020.