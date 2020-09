Federico Fashion Style ammiccante nello spot del suo profumo: le immagini

Federico Fashion Style è ammiccante nello spot del suo profumo, “Fanatico”. Le immagini lo mostrano ancora una volta con il suo inconfondibile stile vistoso, ‘luccicante’ e mai banale. L’hair stylist delle vip punta sulla sensualità per il suo nuovo progetto: una miscela rigorosamente unisex.

Federico Lauri è inarrestabile. Il parrucchiere da un milione di follower condivide con i fan lo spot in cui pubblicizza il suo profumo. “Dal 5 ottobre online uscirà il profumo tanto atteso ‘Fanatico’, una fragranza avvolgente con ambra grigia e una nota molecolare. Non resisterete mai più senza!”, sottolinea sul social.

E’ lui stesso il volto della fragranza e non poteva di certo essere altrimenti. Federico Fashion Style per lo spot del profumo indossa un look esagerato e glamour allo stesso tempo. Veste i panni del seduttore che non non ha bisogno di chiedere perché una bellissima ragazza bionda ceda al suo fascino.

Porta un cappello a tesa larga e mentre sale le scale si libera sia del copricapo che del papillon, rivelando il collo ingioiellato. Intanto la donna che l’aspetta si spoglia lentamente e si distende sul divano, in attesa che lui le dedichi attenzioni speciali.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2020.