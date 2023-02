Fedez è diventato improvvisamente balbuziente a 33 anni: ''Scusate, ora ci metto tempo a formulare una frase''. Video

Il rapper sorprende tutti, i fan in allarme si chiedono cosa gli stia accadendo

Nelle storie replica a Selvaggia Lucarelli che l’accusa per un progetto benefico, ma è in difficoltà

Dopo Sanremo 2023 e tutto quel che ne è conseguito, il caos. Fedez riappare sui social con una balbuzie molto evidente. Già durante una diretta su YouTube, dove ha lanciato il suo nuovo podcast Wolf, dedicato all’imprenditoria, era apparso in difficoltà. La sua parlantina disinvolta sembra evaporata. “Scusate, è un problema che ho da un po’, ora ci metto tempo a formulare una frase”, sottolinea imbarazzato. E’ diventato improvvisamente balbuziente a 33 anni.

Il rapper nella diretta del giorno prima aveva detto: “Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile”. Anche nelle sue storie accade lo stesso. Si scaglia contro la stampa, punta il dito contro Selvaggia Lucarelli, che lo ha nuovamente attaccato per un progetto benefico dedicato ai bambini riguardanti delle uova di Pasqua. La voce trema. Fedez spiega le sue ragioni, ma le parole di ‘incagliano’ più e più volte. Lui lo sa, ne è perfettamente consapevole.

“Vi chiedo scusa per la balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo e quindi ci metto un po’ a formulare una frase”, dice Federico Lucia ai follower. Esterna un disagio non indifferente per lui. Colpa dei problemi con la moglie, Chiara Ferragni? Eppure i due, nonostante ormai da giorni non si facciano vedere insieme, sono stati avvistati da Cipriani a cena apparentemente sereni e contenti…

La causa esatta della balbuzie non si conosce esattamente, si ritiene, però, che abbia origini neurofisiologiche. Quest'alterazione della comunicazione verbale compare prevalentemente quando si è bambini, ma, in qualche occasione, può manifestarsi anche quando si è adolescenti o adulti.

Stando agli esperti si diventa balbuzienti da adulti a causa di eventi neurologici, come traumi cranici, ictus e tumori cerebrali. Può accadere pure per colpa di abuso di droghe e di eventi emotivamente traumatici, come un lutto, l’interruzione di una relazione o una reazione psicologica ad uno stress fisico. Il disturbo può diventare ancora più evidente anche a causa di carenza di sonno, stati d’ansia e scarsa autostima. Fedez, sicuramente, non vive un bel momento personale e sicuramene prima o poi chiarirà ogni cosa.