Wanda Nara rivela l'astronomico costo dell'introvabile borsa che le ha regalato Icardi: modello e prezzo

Wanda Nara non lo nasconde, sarebbe del resto impossibile farlo. In tv, a Belve, rivela l’astronomico costo dell’introvabile e preziosissima borsa che Icardi le ha regalato nell’autunno 2021, quando ha provato a farsi perdonare dopo la ‘tresca’ con l’attrice China Suarez. La shiwgirl 36enne parla del modello, rigorosamente in edizione limitata, e prezzo.

Wanda l’aveva immediatamente fatta vedere sui social, orgogliosa del pezzo da collezione. Si tratta dell’esclusivissima Birkin Himalaya 30 firmata da Hermès, una borsa con dettagli in oro bianco 18 carati e diamanti incastonati.

“E’ vero che Mauro le ha regalato una borsa da 300mila euro?”, le domanda la conduttrice Francesca Fagnani. La Nara sorride e replica: “Costa così tanto?”. Poi continua: continuato: “E’ difficile da trovare, ma si può comprare online. Ha questo prezzo proprio per la difficoltà di trovarla. Se me la sono tenuta? Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa. E’ il mio secondo amore”. Il primo rimane la famiglia: è tornata ancora una volta a far coppia col bomber 30enne.

La Birkin Himalaya 30 è realizzata con pelle di coccodrillo del Nilo con più di 245 diamanti intarsiati e dettagli in oro. E’ un vero e proprio oggetto del desiderio già visto tra le mani di poche: Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Georgina Rodriguez, Ilary Blasi e Chiara Ferragni.

Nel 2017 Christie's ha messo all'asta a Hong Kong uno dei pezzi di questo modello in edizione limitata e ha raggiunto un prezzo di 325.000 euro. La maison di moda ha ricevuto più volte le rimostranze da parte della PETA, organizzazione no-profit a sostegno degli animali, per il modo in cui vengono uccisi i rettili per poter mettere sul mercato della moda queste borse.