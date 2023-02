Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia volevano fare l'amore al GF Vip, lui lo confessa in diretta tv: la reazione della 29enne

Il romano e la siciliana finiscono in nomination per aver spento il microfono nel Van

Il 37enne, coinvolto nel fattaccio, alla fine rivela il vero motivo della loro azione

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, sempre più innamorati, erano pronti a ‘consumare’. I due volevano fare l’amore al GF Vip. Il fratello di Guendalina, alla fine, lo confessa in diretta tv. La reazione della 29enne non stenta ad arrivare: la siciliana si nasconde dietro un lembo di una maglia, visibilmente imbarazzata.

La storia tra i due è cresciuta a dismisura. Chiamati a raccontare la liaison, dopo aver visto un video che racconta il loro sentimento, Edo e Micol a Signorini confessano di essere sempre più complici. “Io non riesco a trovare un difetto, giuro, mi fa star bene, io ho sempre detto devi stare con qualcuno se si fa star meglio, se ti fa stare uguale è inutile che ci stai, ma se ti fa star meglio, devi tenertela stretta, io la tengo stretta, me la porto anche fuori”, sottolinea Tavassi.

Quando Alfonso chiede come faranno, dato che lui vive a Roma e lei a Milano, Micol precisa: “Si comincerà prendendo il treno”. “Tanto tre ore de treno è come fare Roma Nord e Roma Sud dal raccordo: il pomeriggio è la stessa cosa”, ironizza subito Edoardo.

Tutto sembra procedere al meglio in una serata ricca di sorprese, peccato che la coppia, poco dopo, venga coinvolta insieme a Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia in un affaire spinoso, per cui il Big Brother ha deciso di adottare un duro provvedimento.

Edoardo e Micol, insieme agli altri due, hanno trascorso all'alba molte ore nel Van a parlottare. Pensavano che i microfoni fossero spenti, invece quello di Donnamaria era acceso. Signorini li bacchetta. Mostra una clip in cui si sentono chiaramente il 37enne e la 29enne che dicono agli altri di aver spento il microfono presente: azione assolutamente vietata al reality show.

Alfonso al gruppetto sottolinea anche tutte le soconcerie che sono venute fuori dai loro colloqui, censurate, come anche la condivisione di informazioni che arrivavano dall’esterno, di cui è stata colpevole la Murgia. I quattro finiscono immediatamente al televoto.

Tavassi ascolta tutto, ritiene la decisione presa giustificata, però vuole dire la sua verità. Parla, prendendosi l’intera responsabilità dello spegnimento del microfono. “L’ho fatto perché Micol e io volevamo fare l’amore, ma lei è timida ed era nel panico anche per gli eventuali rumori”, spiega. Si scusa con la ragazza: “Perdonami, lo so che ti spiace per tuo padre, ma hai quasi 30 anni”. La Incorvaia vorrebbe sotterrarsi, alla fine, però, può far poco. Si copre il volto, poi va avanti e non si sottrae più al gioco.