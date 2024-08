''Abbiamo spezzato la maledizione'': Fedez torna a esibirsi, serata con Briatore al Billionaire tra risate e battute spinte

Il rapper è scatenato, in una storia Instagram, riferendosi all’imprenditore, scrive: “Il king della serata”

L’intossicazione alimentare che l’ha portato a un ricovero lampo in Puglia e alla cancellazione della serata al Praia di Gallipoli è già solo un ricordo. Fedez si scatena in Sardegna. Il rapper torna a esibirsi: la sua serata va in scena al Billionaire di Porto Cervo, con Flavio Briatore accanto a lui in consolle. Tra risate e battute spinte, i due si scatenano. “Abbiamo spezzato la maledizione”, sottolinea sarcastico e con una punta di cinismo il 34enne.

“Ci vediamo al Billionaire di Porto Cervo. Spacchiamo tutto”, aveva annunciato poche ore prima Federico Lucia, criticato da alcuni per il suo modo di fare da guascone. Fedez arriva in Costa Smeralda per il suo show e la folla nel locale lo osanna.

Briatore non è solo spettatore, anzi. Prende il microfono in mano e diventa a sua volta assoluto protagonista. Al Billionaire ci sono pure l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e il loro unico figlio 14enne, Nathan Falco. Fanno festa insieme a tutti.

Fedez e Briatore sono euforici e si lasciano andare alla grande. "Viva la…”, dice il 74enne. Fedez replica aggiungendo "Fi*a". "Dillo forte dillo io non posso, c'è mio figlio al bar. Viva la fi*a”, precisa ancora Flavio. Chi è lì urla approvando le sue parole."Un applauso a Flavio Briatore. Mani al cielo amici del Billionaire", grida Federico. L’ex marito di Chiara Ferragni non sta nella pelle dalla gioia di poter finalmente divertirsi a fare il suo lavoro. “Abbiamo spezzato la maledizione”, sottolinea.

Nelle sue storie condivide infine il video con Flavio e lo omaggia con grande affetto: "Il king della serata".