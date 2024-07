Fedez e Chiara Ferragni, telefonata infuocata dopo l’emorragia del rapper? Ne parla anche Il Corriere

Tra i due ex ci sarebbe stato un litigio nelle ore in cui il 34enne è stato ricoverato in ospedale

Chiara non sarebbe andata a trovarlo e lui se la sarebbe presa

Ci sarebbe stata una telefonata infuocata, come riporta con i condizionali anche il Corsera

Fedez se l’è presa perché Chiara Ferragni non è andata a trovarlo durante l’ultimo ricovero?

La notizia è stata ora riportata, con i dovuti condizionali, anche da ‘Il Corriere della Sera’.

La scorsa settimana il rapper 34enne è finito d’urgenza al Policlinico di Milano per una nuova emorragia interna.

Poche ore dopo il ricovero ha pubblicato sui social una frase piuttosto pesante, ma senza un destinatario esplicito.

Ha scritto: “È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.

Fedez, 34 anni, ora in vacanza con il suo Silvio, un Golden Retriever

Subito in molti avevano pensato che potesse essere una frecciatina alla madre dei suoi figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 3, da cui è separato ormai da oltre sei mesi. Circostanza che troverebbe conferma in questi rumour. Lei, riporta sempre con i condizionali il Corsera, non sarebbe andato a trovarlo e ci sarebbe stata una telefonata infuocata.

Da allora la stessa Ferragni, 37 anni, si era “silenziata” sui social, per ricomparire poche ore fa, in vacanza coi figli a Maratea.

L’influencer ha condiviso alcune immagini del soggiorno al mare e ha scritto: “‘Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ció che non è mai accettabile è smettere’. Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti ed in tutti gli strani giochi del destino”.

“Sussurata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera ed autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere”, ha aggiunto.

Chiara, 37 anni, è in vacanza a Maratea con i suoi figli

Fedez invece, anche lui ora in vacanza, dall’ospedale aveva spiegato che le ultime emorragie e quelle dei mesi passati sono dovute all’operazione fatta nel 2022 per rimuovere un tumore al pancreas.

Dove è stato “ricucito”, ha fatto sapere, è oggi più “fragile”. E quindi soggetto questi eventi.