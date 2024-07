'Mai tranquilla': Mara Venier in clinica con l'occhio bendato, cos'è successo? Ecco cosa ha detto il marito...

La conduttrice 73enne aveva annunciato le sue imminenti vacanze, ma c'è stato un imprevisto

La Venier fornisce pochi dettagli, ma su Instagram Nicola Carraro è affranto per l'accaduto

Mara Venier è ricoverata. La conduttrice 73enne ha postato una foto sul suo account Instagram in cui compare in un letto di ospedale con un occhio bendato, quello sinistro. Si trova nella Casa di Cura San Domenico. ''Mai tranquilla...grazie professor Cusumano" ha scritto accanto alla foto. Mara non ha spiegato al momento cosa sia accaduto, ma ha citato solo il nome dell'oculista che la cura.

Mara Venier su Instagram ha postato lo scatto dall'ospedale

Sotto al post sono arrivati subito migliaia di commenti, qualcuno ipotizza si tratti di cataratta o blefaroplastica, ma altri fanno notare che quelli sono interventi che si programmano e la conduttrice, invece , aveva annunciato le sue imminenti vacanze. La Venier aveva appena finito le riprese sul set del nuovo film di Ferzan Ozpetek 'Diamanti'. A dare qualche dettaglio in più è il marito Nicola Carraro. Il produttore cinematografico ha ripostato lo scatto della moglie scrivendo: ''Ci mancava anche questa, forza amore mio''. Nei commenti gli utenti chiedono spiegazioni e l'82 enne rivela che non si tratta di cataratta e che al momento Mara non può volare e quindi raggiungerlo a Santo Domingo dove lui trascorre almeno 6 mesi l'anno per motivi di salute. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella, purtroppo, del distacco della retina. La Venier adesso dovrà solo riposare. Nel frattempo tutti i suoi fans le hanno fatto gli auguri di una pronta guarigione. Anche i volti della tv hanno commentato il suo post come Rita Dalla Chiesa, Simona Ventura, Monica Leofreddi, Arisa, Achille Lauro e tanti altri...