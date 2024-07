'Andrò a vivere nella mia casa di Buenos Aires': Wanda Nara svela i suoi piani dopo la separazione da Mauro Icardi

La 37enne nelle sue stories Instagram rivela che lascerà l'Italia al momento

Nessun amore nuovo per l'argentina, al momento per lei c'è solo il lavoro

Wanda Nara lascia l'Italia e torna in Argentina. Dopo la separazione da Mauro Icardi la 37enne tornerà a Buenos Aires con i figli Valentino, Benedicto e Constantino (avuto dal Maxi Lopez) e Francesca e Isabella, nate dal matrimonio con Mauro. Lo rivela nelle sue stories di Instagram rispondendo alle domande dei followers. E' un momento difficile e non lo nasconde, ma sente di aver fatto la scelta giusta: ''I miei figli sono felici e anche io mi sveglio così. Andrò a vivere nella mia casa di Buenos Aires. Non ho voglia di conoscere nessuno al momento perché ho tanto lavoro e sono focalizzata sul mio di cuore''.

Wanda Nara è pronta a tornare in Argentina

Qualche giorno fa aveva ufficializzato la fine del matrimonio con il calciatore: "Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta". Non ha voluto fornire altri dettagli, ma ha promesso che a breve racconterà altro di questa separazione che non è proprio un fulmine a ciel sereno. Il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha iniziato a scricchiolare nel 2021, in seguito a un tradimento divenuto presto di dominio pubblico e che ha minato il rapporto tra la soubrette e il calciatore.

L'argentina tornerà a Buenos Aires

I due erano tornati insieme e sembravano felici, poi lo choc della diagnosi ricevuta da lei: leucemia mieloide cronica. Adesso, però, la storia d'amore è giunta definitivamente al capolinea. Non ci sarebbe più margine di recupero.