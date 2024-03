''Caro Airbnb mi mancherai'': Fedez svela dettagli della sua situazione abitativa dopo aver lasciato l'attico di CityLife

Sta cercando il letto per i suoi bambini nella casa nuova dove andrà

Il rapper 34enne nelle sue storie ironizza sulla sua attuale cabina armadio rispetto a quella che aveva

Non si sa ancora dove andrà. Fedez finalmente nelle storie svela dettagli della sua situazione abitativa dopo aver lasciato l'attico di CityLife. Non è stato a casa della madre o nel suo vecchio appartamento. Lo dice lui stesso. “Caro Airbnb mi mancherai”, scrive. Il 34enne, da quando c’è stato il crack con Chiara Ferragni, ha alloggiato in un Air b&b a Milano.

Pare che il rapper stia ristrutturando una nuova abitazione, dove traslocherà presto. Ora cerca i mobili per le quattro mura in cui abiterà. In particolare sottolinea: “Sto cercando il letto dei bimbi per la casa nuova”. Federico accompagna queste sue parole insieme allo scatto di un enorme e curiosissimo letto a forma di mostro. Chiede il parere dei fan con un sondaggio: “Bello, bellissimo, sto per chiamare gli assistenti sociali”, sono le tre possibilità di scelta dei follower.

Federico ironizza, lanciando le frecciatine all’ex, con cui, stando ai gossip, si sarebbe scontrato alla festa per i 3 anni della secondogenita Vittoria, anche se qualcuno fa sapere che in realtà la lite sarebbe avvenuta con un paparazzo e non tra di loro. “Caro Airbnb mi mancherai… Soprattutto questo lampadario di design che sembra contenere nel suo interno dei peli - fa sapere sul social - Mi hai insegnato che io di design proprio non ci capisco un caz*o”.

Lucia mostra uno sgabello pieghevole, di quelli dove si poggiano solitamente le valigie: sopra ci sono ammassati alcuni suoi vestiti. “Cabina armadio di design fatta su misura, già mi manchi”, sottolinea sarcastico. Niente a che vedere con quella sua e dell’ex moglie nel super attico dove si erano appena trasferiti… Ma la vita cambia in un istante. La sua priorità sono i figli, Leone, 6 anni e la piccola Vitto. Sul resto ci ride su. Intanto Chiara vola a Dubai proprio con i due pargoli per trascorrere una Pasqua al caldo. Il gelo tra loro è totale.