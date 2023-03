Fedez e Fabio Rovazzi di nuovo insieme dopo il litigio: immagini e motivo

Fedez è tornato a farsi vedere sul social con Fabio Rovazzi, con cui aveva litigato

Fedez e Fabio Rovazzi insieme, uno accanto all’altro: è parecchio che un’immagine del genere non si vedeva. Il rapper 33enne e il collega, 29 anni, nel 2018 avevano litigato. Non si erano parlati per anni, poi era arrivato il chiarimento. Ora però i due sono anche tornati a registrate insieme. Cosa? Una puntata di ‘Muschio Selvaggio’, il podcast del marito di Chiara Ferragni. E si sono mostrati fianco a fianco in una Story di Instagram.

“Con il nuovo ospite di Muschio Selvaggio non ci parliamo da 10 anni e abbiamo deciso di parlarci al podcast”, ha esordito un po’ imbarazzato ma divertito Federico Lucia. Rovazzi gli ha fatto eco: “La cosa divertente è che non sappiamo di cosa parlare”. Fedez ha allora spiegato che l’ospite previsto per l’episodio in questione non si è presentato e i piani sono cambiati all’ultimo: “Doveva venire Matilde De Angelis… Avevamo preparato un sacco di domande da farti (riferito all’attrice, ndr), ora parleremo da soli io e lui (riferito a Rovazzi, ndr)”.

Ma come mai Fedez e Rovazzi avevano litigato? A spiegarlo era stato proprio il primo durante un’intervista rilasciata a ‘La Confessione’ di Peter Gomez tempo fa. Si era sentito tradito da quello che considerava un amico. Aveva detto: “Nel 2017, quando Chiara era incinta, siamo partiti per Los Angeles: cinque mesi dall’altra parte del mondo, perché la gravidanza, che non è stata facile, potesse proseguire al meglio. Io, allora, ho vissuto il più grande momento di fragilità della mia vita: non sapevo se sarei stato all’altezza della paternità imminente, ero lontano dalla mia famiglia, dal mio lavoro e, lì, sono cominciati i problemi”.

“Un collaboratore mio e di Ax (J-Ax, ndr), con il quale avevo fondato la Newtopia, ha individuato in mia madre una problematica e tanto mi fidavo di questa persona, parte della famiglia al punto che ho voluto sua figlia per accompagnare Chiara sul palco quando le ho fatto la proposta, che ho cominciato a dubitare di mia mamma”, aveva aggiunto. “Questa persona, che poi avrei saputo aver fondato una società speculare a Newtopia, voleva diventare il mio manager. Quando non ce l’ha fatta, ha cercato di portare a casa la parte restante del gruppo”, ha proseguito.

E così si è consumato il “fattaccio”: “Fabio ha scelto di andare subito: non mi ha scritto un messaggio quando è nato mio figlio, non mi ha chiesto come stessi quando Leone si pensava potesse essere sordo a livello neurologico. Le scuse sono arrivate, ma è stato troppo poco e troppo tardi”.