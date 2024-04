''Sembro un istruttore di sci'': Fedez in vacanza a Miami si brucia la pelle dimenticando di mettere la crema solare, lo scatto

Il 34enne si regala una bella scottatura appena arrivato sulle spiagge della Florida

Si fa vedere col volto arrossato, ma bianchissimo nel punto degli occhi a causa degli occhiali da sole

In Florida ci sono 28 gradi e, nonostante qualche nuvola, il sole picchia parecchio. Ne sa qualcosa Fedez, che in vacanza a Miami si brucia la pelle dimenticando di mettere la crema solare. “Sembro un istruttore da sci”, ironizza nelle IG Stories. Accompagna le sue parole con una foto assai esplicativa: il suo volto è fortemente arrossato per l’ustione, ma perfettamente bianco nel punto degli occhi. Il rapper, infatti, indossava occhiali da sole mentre prendeva la tintarella.

''Sembro un istruttore di sci'': Fedez in vacanza a Miami si brucia la pelle dimenticando di mettere la crema solare

“Hai presente quando metto gli occhiali da sole e ti dimentichi che c’è il sole? Ecco…”, sottolinea il 34enne, che è volato via dall’Italia per la sua prima vacanza da papà single, doppo la rottura con Chiara Ferragni, con i figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 3. Con lui anche il papà, Franco Lucia, nonno dei bimbi. “Sembro un istruttore da sci. Perfetto per Miami direi”, precisa pure sarcastico.

Federico ora dovrà cospargersi di gel lenitivi, come quello all’aloe, che aiuta a rigenerare l’epidermide. Si spera che con i suoi bimbi sia stato, invece, previdente e abbia spalmato sulla loro pelle una protezione alta, assolutamente waterproof, per farli stare serenamente sulla sabbia a giocare, senza patemi d’animo, o a sguazzare in acqua.

L’artista dovrebbe sempre tenere a mente che l'esposizione ai raggi UV senza protezione è pericolosissima. Oltre alle bruciature sulla pelle, una scarsa protezione porta alla comparsa di rughe, linee sottili e pelle flaccida. La crema solare aiuta anche a prevenire lo sviluppo di tumori cutanei, quali carcinoma squamocellulare, carcinoma basocellulare (basalioma) e melanoma. E’ fondamentale proteggersi.