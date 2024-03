Fedez ancora braccato da Pomeriggio 5, gli chiedono cosa pensa dell'intervista della Ferragni da Fazio: la sua risposta

Il rapper 34enne stavolta è meno affabile e un po’ infastidito, ma Michel Dessì non demorde

Fedez stavolta si mostra meno affabile del solito, infastidito, a tal punto che Myrta Merlino, all’uscita del servizio, esclama: “Oggi gli giravano un po’ ma ci sta pure perché è tanto tempo che gli stiamo dietro e quindi va bene”. E' ancora braccato da Pomeriggio 5. Michelle Dessì non demorde e gli chiede cosa pensa dell’intervista della moglie Chiara Ferragni da Fabio Fazio. La risposta del rapper è lapidaria: “Quanto durerà questa cosa secondo voi?”. Non desidera dire alcuna cosa a riguardo.

Il giornalista lo avvicina chiedendogli del corno portafortuna donato da lui stesso a nome della trasmissione Mediaset: “Il corno? Sta andando bene, ma devo andare a lavorare e il mio lavoro non ostruisce il vostro…”, replica Federico. Dessì gli domanda poi un commento sulla presunta attività di dossieraggio in cui compare anche il suo nome, ora esaminata dalla procura di Perugia. "Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare in questo Paese", controbatte.

Arriva il quesito più scottante: ”Cosa pensa dell’intervista di Chiara, ha visto che si è commossa quando ha visto le vostre immagini?". "Quanto durerà questa cosa secondo voi?”, ribatte scocciato Fedez. “Fin quando la gente non capirà bene cosa sta succedendo. Si appassionano molto alla vostra storia”, controbatte Michel. L’artista entra in un palazzo, Dessì non ha ancora finito però.

Il botta e risposta continua poco dopo. "Devo fare un errata corrige - precisa Lucia - ho detto procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare. Mi sembrano parole un po’ forti e ho sbagliato: erano i PM antimafia!". "Ma perché l’hanno spiata?”, gli chiede Dessì. "Io mi pongo un quesito: se applicassero la stessa lente d’ingrandimento che stanno applicando su di me su vicende che hanno veramente una rilevanza per il dibattito e il futuro di questo Paese, forse saremmo un Paese migliore”, sottolinea l’artista.

"Noi abbiamo parlato, come ha anche detto Myrta, del disturbo mentale, dei social, delle sue campagne, anche ieri dello spid per l’identificazione di chi accede ai social perché sono importantissimi, voi siete un po’ sotto attacco, come diceva pure sua moglie…”, gli chiarisce il giornalista. "Non lo so, non sono appassionato a questo argomento, vedo che lo siete più voi”, replica Fedez. "Mi hanno giudicato come il 'Ferragnista', come uno che ha poco da fare…", aggiunge Dessì. Federico prende la palla al balzo, agguanta e finge di essere lui a intervistarlo: "Lo vedete Michel, dieci anni di gavetta nel giornalismo e, all’apice della sua carriera, è sotto casa di Fedez a chiedergli del corno fortunato". "Lei mi sfotte però!”, gli fa notare Michel. "No, non ti sto sfottendo! Sto analizzando la realtà”, puntualizza Fedez.

Dessì imperterrito continua: "Gli italiani sono interessati alla sua storia, alla vostra storia". "Pensa te come siamo messi”, ironizza Lucia. Quando gli si dice che sono stati i Ferragnez, condividendo tutto, ad alimentare la curiosità del pubblico, Fedez si inalbera: "No, le spiego la fallace argomentazione di dire: voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy e quindi non va bene. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri”.

“C’è chi vi paragona alla Royal Family”, gli fa sapere il giornalista. "Io spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, tipo collezionare francobolli", ribatte il rapper. L’ultima domanda riguarda la fede, che lui ha all’anulare. Fedez però è sarcastico: “Il mistero si infittisce ragazzi! Dopo la strage di Piazza Fontana abbiamo il matrimonio dei Ferragnez!". A Dessì che si è sentito un po’ trattato male aggiunge: “Io dico quello che penso, sempre in maniera civile ed educata".