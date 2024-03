Fedez mostra la prima foto del suo nuovo attico a Milano ancora spoglio, poi si fa un selfie nel bagno: guarda

Il 34enne ha già fatto un primo trasloco aiutato dal papà: al momento fa vedere solo il grande salone

Il rapper avrebbe acquistato un appartamento in pieno centro, non a CityLife dove è rimasta l’ex

Lo avrebbe comprato, a testimoniare che è, almeno così parrebbe, una scelta definitiva. Fedez nelle sue IG Stories mostra la prima foto del suo nuovo attico a Milano. Nell’immagine è immortalato l’enorme salone della casa, arricchito da vetrate e parquet. C'è anche un divano, ma ancora quasi totalmente spoglio, fatta eccezione pure per gli scatoloni. Il 34enne si fa vedere nel bagno dell’abitazione in boxer: un immancabile selfie. Stando ai gossip, l’appartamento sarebbe ben distante da CityLife, dove il 34enne ha vissuto negli ultimi anni e dove è rimasta l’ex moglie Chiara Ferragni con i due figli, Leone, 6 anni, e Vittoria, 3. Federico stavolta avrebbe scelto il centro della città.

Fedez mostra la prima foto del suo nuovo attico a Milano ancora spoglio

Ad aiutarlo con un primo trasloco è stato il padre, Franco, che è sempre al suo fianco, così come la mamma manager. Nonostante non siano felicissimi della situazione, i genitori accettano le scelte fatte dal figlio. Fedez ha approfittato della vacanza di Chiara a Dubai con la famiglia, gli amici e i pargoletti: si è recato nella super reggia da 8 milioni di euro, che avevano acquistato insieme e dove si erano trasferiti poco prima di Natale, per prendere le sue cose e portarle nella magione appena comprata.

Le settimane precedenti Lucia è stato in un Air B&B che ha salutato con tanta ironia sempre via social. “Mi mancherai, soprattutto questo lampadario di design che sembra contenere peli al suo interno. Cabina armadio fatta su misura.. già mi manchi”, ha detto sdrammatizzando come suo solito.

Il 34enne poi si fa un selfie nel bagno della casa: indossa solo i boxer

La vita va avanti. Stando agli ultimi rumors gli avvocati degli ex Ferragnez, insieme ai relativi uffici stampa, starebbero preparando un comunicato ufficiale che sancisca la definitiva rottura tra Fedez e Chiara. Anche se non pare che ci sia molto da aggiungere: è tutto vero.