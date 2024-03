''Mi ci compravo casa'': l'ex gieffino Angelo Sanzio rivela quanto ha speso per tutti i suoi interventi di chirurgia estetica

Il Ken italiano, Giuseppe Capparella all’anagrafe, lo confida a Le Iene

Il 34enne, ex gieffino, addicted della chirurgia estetica: “Una droga per me”. E’ ancora ‘work in progress’…

Angelo Sanzio lo confessa a Le Iene. In un servizio di Veronica Ruggeri in cui si parla del ‘doping estetico’ e di quelli, sempre di più, che desiderano essere belli a tutti i costi, parla della sua trasformazione, che è ancora, parole sue, “work in progress”. Il Ken italiano, Giuseppe Capparella all’anagrafe, rivela quanto ha speso per tutti i suoi interventi di chirurgia estetica. Ironicamente ammette: “Mi ci compravo casa”, riferendosi ai ben 123mila euro sborsati per essere ‘diverso’ grazie ai ritocchini.

“Se mi piaccio? Abbastanza. Questo è stato un lungo percorso, ma sono quasi arrivato a meta. Il mio primo complesso è stato il naso, volevo rifarlo a tutti costi e l’ho rifatto a 21 anni. Da lì sono entrato in un loop dal quale non sono più uscito. Questo perché il naso non era più in linea con gli zigomi e così mi sono rifatto gli zigomi. Poi ero diventato la Regina di Cuori con gli zigomi quassù e mi sono rifatto anche le labbra che erano minuscole”, racconta Angelo.

“Ho fatto tre volte il trapianto di capelli, due volte la blefaroplastica e un intervento per avere gli occhi allungati un po’ orientali. Infine ho fatto il mento, il sottomento, il collo e il lifting. Una droga per me”, ammette Sanzio.

Il 34enne parla così di quanto gli è costato tutto questo: “Quanto ho speso io? 123mila euro. Mi ci compravo casa. Soltanto i denti mi sono costati 15 mila euro, ho messo le faccette”. Angelo è cambiato moltissimo rispetto al passato. “Quando vedo la mia foto vecchia non riconosco più quella persona, quell’Angelo lì non esiste più - sottolinea - Ora l’ho modificato andando a inserire questi orpelli. Quella faccia non mi piaceva più perché era stata sporcata dalla cattiveria della gente. Ho subito violenze da parte di amici e da padri degli amici. Avevo il desiderio di distaccarmi, volevo essere un altro. Ovviamente era tutto un mio viaggio mentale”.

“Se ho mai desiderato tornare indietro? In parte sì - svela Angelo - Mi emoziona molto questa cosa perché è stato come uccidere una persona per dare vita ad un’altra, quella di oggi”.