''Non riuscivo a dormire e mangiare, ero impazzita'': Guenda Tavassi confessa di aver preso anfetamine per dimagrire e rivela i pesanti effetti collaterali

A Le Iene la 38enne svela: “Non ho alcun rapporto con lo specchio e lo detesto”

Ha rifatto naso, labbra, seno e blefaroplastica, ora desidera fortemente il lifting

A Le Iene si parla di "doping estetico": essere belli a tutti i costi. Tra i famosi interpellati da Veronica Ruggeri c’è Guendalina Tavassi. L’ex gieffina ed ex naufraga, popolare personaggio tv, confessa di aver preso anfetamine in passato e rivela i devastanti effetti. “Non riuscivo a dormire, non riuscivo a mangiare, ero impazzita”, svela.

''Non riuscivo a dormire, non riuscivo a mangiare, ero impazzita'': Guendalina Tavassi confessa di aver preso anfetamine prima di andare all'Isola e rivela i devastanti effetti

“Sui social notano la minima cosa. Tutti dicono quella è rifatta, è sempre truccata, ma appena non lo fai vieni umiliato, aggredito, criticato e insultato”, sottolinea Guenda.

La 38enne romana ha raccontato che non molti anni fa, prima di partire per il reality show l’Isola dei Famosi, ha provato a dimagrire usando un farmaco per diabetici.

Ha detto: “Ho provato un farmaco per diabetici, ti facevi queste punture e da lì non hai più fame”.

Tra gli altri effetti collaterali, anche degli “svarioni”. E’ successo “due anni e mezzo fa”.

“Dovevo andare all’Isola (dei Famosi, ndr). ‘Non posso farmi vedere così’. Dici: ‘Vai all’Isola e poi perdi peso’. Ma il mio problema era arrivare a farmi vedere dalle persone”, ha spiegato.

“Come ho fatto ad avere la prescrizione? Ci sono persone che le vendono sotto banco illegalmente”, ha fatto sapere.

La Tavassi durante l'intervista ha anche svelato che in passato ha provato sostanze psicoattive sintetiche, il suo scopo era cercare di perdere peso: “Ho provato l'efedrina e l'anfetamina per dimagrire. Un secondo ridevo e un secondo dopo ero arrabbiatissima. Poi piangevo, poi tornavo a ridere. Avevo il cuore a mille, non riuscivo a dormire, non riuscivo a mangiare. Ero impazzita”.

A Le Iene la 38enne svela: “Non ho alcun rapporto con lo specchio e lo detesto”

Quando le si domanda se si piaccia quando si specchia, Guendalina replica: “Non ho alcun rapporto con lo specchio e lo detesto”. E confida: “Mi specchio direttamente col filtro della telecamera. Per specchiarmi uso il telefono. Non dico che sono brutta, però, finché non mi camuffo, non riesco a guardarmi”.

Non ha mai nascosto di essersi ‘ritoccata’: “Mi sono rifatta il naso e le labbra per anni, ho fatto così tanto acido ialuronico che mi hanno trovato del tessuto cicatriziale sotto il labbro. Ho poi rifatto il seno dopo aver allattato tre figli e infine ho fatto la blefaroplastica. Ora vorrei fare il lifting…”.