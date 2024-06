Mentre la Ferragni era in Sicilia per le nozze della Leotta, Fedez è volato in jet privato in Puglia con la fidanzata 20enne Garance Authié: guarda

I due hanno alloggiato nella lussuosa Masseria Almadava, a Polignano a Mare, in provincia di Bari

Insieme al 34enne e alla modella anche il cane Silvio e l’assistente di Federico, Eleonora Sesana

Chiara Ferragni è sempre più lontana. Mentre la fashion blogger 37enne era alle nozze dell’amica Diletta Leotta alle Eolie, a Vulcano, Fedez non è rimasto a Milano con i due figli, Leone e Vittoria, 6 e 3 ani. Il rapper 34enne è volato in Puglia in jet privato con la fidanzata 20enne Garance Authié. Sul social i due non hanno ancora condiviso il primo scatto di coppia, ma le immagine postate fanno chiaramente intendere che erano nella lussuosa Masseria Almadava, a Polignano a Mare, in provincia di Bari, ‘vicini vicini’.

La modella si fa fotografare sensuale nel resort. Ma non si limita a questo. Pubblica anche un’immagine di Silvio, il Golden Retriver che Fedez ha accolto in casa e da cui è ormai inseparabile. Federico lo ha portato con sé. Con la coppia e il quattro zampe è arrivata in Puglia anche l’assistente dell’artista, Eleonora Sesana.

“Qua e là”, scrive Garance nel suo post. I follower, quelli che parteggiano per Chiara, però non apprezzano. Nei commenti si legge: “Che infantile, deve far vedere a tutti i costi che è con Fedez”; “Chiara versione Shein”; “Praticamente una Ferragni che non ce l'ha fatta”.

Fedez ignora le critiche, anche per il fine settimana con tutti i confort che lo rende protagonista. Nelle sue storie pubblica un video in cui si vedono delle carte da gioco e si sente la sua assistente spiegare in inglese come si gioca a scopa. E’ probabile che la Sesana lo stesse spiegando alla Authié. Il rapper scoppia a ridere ed esclama: “Io non ho capito niente”. Garance rimane muta, si intravede solo la sua mano…

Federico e Garance sono ripartiti sempre con aereo privati e atterrati nuovamente a MIlano

I due sono già tornati a Milano. Lucia, nel mostrarsi mentre sale sull’aereo privato con Silvio, scrive: “Ciao Puglia. Si torna al clima natalizio di Milano a fare i pupazzi di neve e a sistemare il presepe”.