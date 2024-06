''Finalmente il nostro sì'': l'ex tronista di 'Uomini e Donne' Sara Affi Fella si è sposata. Le immagini delle nozze

La 27enne e Francesco Fedato, genitori di Tommaso, 3 anni, hanno scelto il rito civile

La sposa si regala ben tre cambi d’abito al suo matrimonio

Lo annunciano con orgoglio e grande felicità. “Finalmente il nostro sì”, scrivono in un post condiviso sul social in cui postano le foto delle nozze. L’ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella domenica 23 giugno ha sposato Francesco Fedato. La 27enne (compirà 28 anni l’11 luglio) e il calciatore 31enne della Lucchese, genitori di Tommaso, hanno scelto il rito civile. La cerimonia è stata celebrata all’aperto presso la Tenuta San Domenico, in provincia di Caserta. I due, raggianti ed emozionati, si sono scambiati le loro promesse davanti al figlio Tommaso, 3 anni, che ha portato loro le fedi.

L'ex tronista di 'Uomini e Donne' Sara Affi Fella si è sposata. Per le nozze la 27enne ha scelto tre cambi d'abito: ecco il primo

Sara e Francesco sono una coppia dal 2019, dopo circa cinque anni d’amore e un bimbo, è arrivato il momento dei fiori d’arancio. La Affi Fella ha voluto fare le cose in grande: per il matrimonio si è regalata ben tre cambi d’abito. Il primo lo ha voluto principesco, con spalle scoperte e in pizzo. Ricami lungo tutta la gonna ampia hanno impreziosito ulteriormente il modello. Ha raccolto i suoi ricci con uno chignon morbido e basso: in testa il classico velo.

Sara balla con Francesco Fedato, a cui è legata da 5 anni. I due sono genitori di Tommaso, 3 anni. Indossa il secondo vestito

Il secondo vestito di Sara è stato a sirena, sempre con le spalle scoperte e con lo strascico. Fiori bianchi tridimensionali e trasparenze l’hanno resa ancora più sensuale.

La Affi Fella sfoggia il terzo look

Per la parte finale della festa la Affi Fella ha voluto un capo da gran sera: il vestito ha un leggero drappeggio sul fianco e uno spacco. In seta bianca, l’ha resa estremamente chic. Al collo un choker di perle.

Gli sposi davanti alla torta brindano al loro amore

Nella location immersa nel verde, l’allestimento è stato perfetto e curatissimo: tanti fiori e rose bianche. Gli sposi hanno pronunciato il sì davanti ad amici e parenti, la sposa è stata accompagnata all’altare dal padre. Poi il ricevimento, andato avanti per tutta la giornata fino a sera: brindisi, canti, danze scatenate e il taglio della torta.