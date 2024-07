''Dove mi hanno ricucito sono più fragile'': Fedez spiega perché c’entra il tumore nel suo nuovo ricovero

Il 34enne è nuovamente in ospedale per un’emorragia interna

Ha chiarito di non avere problemi di abuso di sostanze

Dopo l’operazione per rimuovere il tumore ha al pancreas è più soggetto a sanguinamenti

Fedez ha spiegato esattamente cosa gli è successo e perché gli capita spesso di avere emorragie interne negli ultimi mesi.

Il rapper 34enne si trova ricoverato in ospedale a Milano dopo l’ennesimo sanguinamento.

Ora ha chiarito che l’ospedalizzazione non è dovuta ad abuso di sostanze, come qualcuno aveva ipotizzato.

Fedez, 34 anni, dalla stanza di ospedale dov'è ricoverato chiarisce sul suo stato di salute

In un nuovo video registrato nella camera del nosocomio meneghino in cui si trova, ha fatto sapere: “Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute visto che sto leggendo articoli online totalmente basati non so su cosa. Addirittura parlano di mio abuso di alcol o di droghe, che non è assolutamente così”.

Quindi ha spiegato che le emorragie sono frutto dell’intervento per rimuovere un tumore al pancreas, fatto nel 2022.

“Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna, dovuta al fatto che là dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi. Nel punto dove è stato ricucito, scusate non sono un tecnico, sono più, diciamo, fragile, nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti”, ha aggiunto.

Il rapper ha spiegato il motivo per cui è più soggetto a emorragie interne dopo l'intervento per rimuovere un tumore al pancreas

“Fortunatamente rispetto alle emorragie che ho avuto l’altra volta è stato un sanguinamento minore”, ha concluso.

Nonostante sia un periodo “non facile sotto tanti punti di vista”, ha sottolineato di riuscire ancora a riderci su.

Augurandosi si poter essere dimesso in giornata, ha anche sottolineato che non sa se potrà rispettare gli impegni presi per la stagione estiva.

“Devono valutare se posso fare gli show DJ set previsti questa estate. Spero di sì perché non vedevo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero bello gasato. Speriamo almeno questa dai”, ha scritto in un’altra Story.