La brasiliana 47enne ha cambiato tutto e lo confida al Corriere della Sera

E’ sposata con Luca Zocchi dal 2017, dall’ex Boosta ha avuto Lua Clara, 17 anni, e Ira Marie, 16

Fernanda Lessa, ex top model 47enne, anche volto del GF Vip nel 2020, sposata con Luca Zocchi dal 2017, madre di Lua Clara, 17 anni, e Ira Marie, 16, avute dall’ex Boosta, ha lasciato l’Italia. Al Corriere della Sera rivela dove vive oggi. Ha scelto il Portogallo. Ne spiega le ragioni: “Ho cominciato un nuovo mestiere in un Paese in cui nessuno mi riconosce”.

''Ho cominciato un nuovo mestiere in un Paese in cui nessuno mi riconosce'': Fernanda Lessa ha lasciato l'Italia, rivela dove vive oggi. Si è trasferita in Portogallo

“Quando sono arrivata in Italia, parecchi anni fa, ho subito avvertito aria di casa. Me ne sono andata solo per motivi lavorativi, ma il vostro Paese resterà per me il più bello del mondo. Oggi? Bazzico in Portogallo: sto rincorrendo il mio sogno. Quello di diventare attrice. Ho saggiato la bellezza di questo lavoro partecipando al cast de ‘Il punto di rugiada’, film di Marco Risi in cui ho interpretato la nuova moglie di Carlo, uno dei protagonisti. Mi si è aperto un mondo. Proprio grazie a questa pellicola, uscita lo scorso anno, ho deciso di cominciare un nuovo mestiere. Da zero, con umiltà, in un Paese in cui nessuno mi riconosce”, svela la brasiliana.

All’apice della carriera da modella, è stata vittima di droga e alcol: “Ho seguito l’andazzo. Negli anni Novanta il mondo della moda era piuttosto vizioso: 'pippavano' in molte, anche di più. Era un modo per non mangiare e dimagrire. Poi si andava in palestra a sudare. Durante la settimana lavoravo moltissimo. Nel weekend mi sfondavo di alcol e droghe. Mi aiutavano a non sentire la solitudine, ad alleggerire il fardello dei miei problemi. Tra il 2000 e il 2008 sono arrivata a spendere anche mille euro al giorno per farmi. Mentre l’alcol non bastava mai. Una combo devastante”.

La brasiliana 47enne ha cambiato tutto e lo confida al Corriere della Sera. E’ sposata con Luca Zocchi dal 2017, dall’ex Boosta ha avuto Lua Clara, 17 anni, e Ira Marie, 16

Poi qualcosa è cambiato per la Lessa: “Mi sono decisa a chiedere aiuto: era troppo sola, dovevo prendere in mano la mia vita e svoltare. Il supporto psicologico in questi casi è fondamentale perché non soltanto ti aiuta a rialzarti, ma ti dà consapevolezza. Pian piano mi sono affidata al SerT, il Servizio per le Tossicodipendenze dedicato alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione delle persone che, come me, hanno, tra gli altri, problemi conseguenti all’abuso di uso di sostanze e alcol”.

Adesso sta bene, il marito le è sempre stato accanto per riportarla al reale, senza dipendenze: “Ho ripreso la mia vita. Ne ho passate tante, ma sono fiera dei traguardi raggiunti. Sono persino diventata salutista”. Ama il buon cibo, mangia tutto, Fernanda spiega il segreto della sua forma: “Ho curato molto l’alimentazione e scoperto l’importanza delle materie prime che devono essere di ottima qualità. Il che permette di concedersi di tutto: pasta, carne o pesce grigliati, insalate, frutta e verdura di stagione. Per una buongustaia come me è il massimo. Invece, per quanto gustosi possano essere, cerco di evitare o comunque ridurre al lumicino dolci, fritti e formaggi grassi”.

“Sotto consiglio medico ho tolto il lattosio: sto decisamente meglio. E mi prendo del tempo per me: corsa, palestra, attività fisica in generale. E’ un modo per allenare la mente oltre che il fisico. Senza scorciatoie: non sono per prodotti dimagranti ‘miracolosi’, io, né per il chirurgo estetico”, chiarisce l’artista.