Ferragnez, le suocere vanno d'accordissimo: guarda come si divertono con Leone

Le ‘suocere’ dei Ferragnez vanno d’accordissimo: c’è feeling tra Marina Di Guardo e Annamaria Berrinzaghi. Le due nonne sono letteralmente pazze del loro nipotino. Con Leone si divertono un mondo. Mentre il figlio di Chiara e Fedez mangia, giocano con lui e lo fanno ridere a crepapelle.

Entrambe bionde, Marina e Annamaria soffiano scherzosamente facendo muovere in maniera buffa il ciuffo di capelli che si mettono di volta in volta davanti al volto. Il piccolo Leo, 3 anni il prossimo 19 marzo, è entusiasta: il giochino lo elettrizza tantissimo.

“E’ un ragazzo in gamba, geniale, che ha sofferto molto nella sua vita e merita il meglio”, ha detto in passato la Di Guardo parlando del genero. Annamaria, dal canto suo, ha subito accolto Chiara Ferragni tra le sue braccia come fosse sua figlia. Anche ora, se proprio deve, bacchetta il rapper e si schiera sempre dalla parte della fashion blogger 33enne.

Tutto questo ha fatto sì che le ‘suocere’ si trovassero d’accordo su tutto. Adorano i Ferragnez, amano Leone e non vedono l’ora di conoscere il nuovo membro della famiglia, la bimba che l’influencer partorirà il prossimo marzo e di cui la coppia non ha ancora deciso il nome. Lo farà solo dopo averla tenuta tra le braccia e aver visto il suo tenero visino.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2021.