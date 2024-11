Arrivano le parole di Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci per lui e Daniela Missaglia per lei

L’accordo sarà depositato a breve, dopo sei mesi il tribunale di Milano pronunzierà il divorzio

Una nota spazza via tutti i gossip e mette fine alla presunta querelle. “Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l'accordo di divorzio”, fanno sapere gli avvocati dei due. Le parole di Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci per lui e Daniela Missaglia per lei chiariscono ogni cosa e svelano con chi staranno i figli del rapper 35enne e della fashion blogger 37enne Leone e Vittoria, 6 e 3 anni.

''Ferragni e Fedez stanno firmando l'accordo di divorzio'': ecco con chi staranno i figli Leone e Vittoria, parlano gli avvocati

“Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l'accordo di separazione e contestuale divorzio - sottolineano i legali - Depositeremo a breve l'accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni”.

"Leone e Vittoria - prevede l'accordo - staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini”, si legge ancora nel breve comunicato.

Niente assegno di mantenimento per Chiara, quindi: si era vociferato che l’imprenditrice inizialmente avesse richiesto una cifra intorno ai 20mila euro. Tutto smentito. L’affido dei bimbi sarà congiunto. Definita anche la questione dell’esposizione social dei piccoli: per poter pubblicare foto e video in cui ci sono i figli, Chiara e Federico dovranno chiedere l’autorizzazione reciproca.

Termina così la storia durata otto anni dei Ferragnez, sicuramente una delle coppie mediatiche più famose al mondo. Nessun riavvicinamento, solo un quieto vivere per far stare sereni Leone e Vittoria, che hanno bisogno di essere tutelati e amati sempre.