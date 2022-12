Il fidanzato 43enne di Gegia esiste davvero: Mehmet bacia la 63enne al GF Vip

Tutti pensavano che la comica lo avesse inventato quando ne parlava al reality

Nessun nuovo caso ‘Mark Caltagirone’ al GF Vip. Il fidanzato 43enne di Gegia, Francesca Carmela Antonaci all’anagrafe, esiste davvero: è reale. Mehmet arriva al reality tra la sorpresa generale e bacia la comica e attrice 63enne con grande passione e trasporto.

Gegia nella Casa aveva parlato spesso dell’uomo, Mehmet Bozkurt. “L'ho conosciuto all'aeroporto di Istanbul il 16 aprile, ci sentivamo un po' sì e un po' no, poi il 30 agosto gli è partita la brocca e mi ha scritto I love you Gegia”, aveva raccontato. Aveva anche aggiunto di essere molto innamorata di questo fascinoso signore esperto saldatore di materiali elettrici nel campo dell’edilizia, seppur a ‘distanza’. In diretta tv erano state mostrate alcune foto di Mehmet, finora, però, non si era mai ‘palesato’.

Mehmet ora è in Italia. Gegia lo presenta ai ‘vipponi’ nel giardino della Casa. Signorini, poco prima, facendo uscire tutte le donne dello show in giardino, prova a far credere loro che Bozkurt sia uno dei nuovi concorrenti pronti a entrare dalla porta rossa. Le inquiline lo guardano incuriosite e lo riempioni di complimenti. Nessuna, però, sa chi sia.

Ci pensa Gegia a svelare il mistero: raggiunge Mehmet e lo bacia. “Ciao amore”, gli dice. Poi si rivolge alle ‘vippone’ e sottolinea: “Avete visto? Esiste”. Lei e il turco si regalano un altro bacio appassionato. Bozkurt in inglese conferma: “Grazie, sì sono innamorato di Gegia”.

Gegia spiega che ora Mehmet vuole rimanere in Italia e deve trovare un lavoro

Mehmet vuole rimanere in Italia accanto a Gegia. La comica spiega: “Lavora nell'edilizia, vuole lavorare. Il permesso di soggiorno è un cane che si morde la coda, ci stiamo dando da fare perché deve trovare lavoro. Il GF Vip ci darà una mano, è un ragazzo d'oro. Lui vuole lavorare nell'edilizia come costruttore, saldatore”. Signorini lancia un appello affinché qualcuno lo assuma. “Siamo stati dei malfidati...”, commenta Sonia Bruganelli.