La figlia Isabel compie 7 anni, Ilary Blasi la sveglia con una torta: guarda

Il 10 marzo è una ricorrenza importantissima per Ilary Blasi e Francesco Totti: Isabel compie 7 anni. La mamma e il papà, però, la festeggiano da ex. La madre le fa una sorpresa e nella villa all’Eur, una volta dimora coniugale: la sveglia con una torta. La bambina spegne a colazione le prime candeline.

Isabel, con tanto di coronicina in testa con su scritto “Happy birthday”, soffia sulle candeline insieme alla mamma, al fratello Cristian, 17 anni, e alla sorella Chanel, che tra poco compirà 16 anni. Tutti in coro le cantano “Tanti auguri”. Ilary, poi, le stampa con amore un bel bacio sulla guancia. La Blasi pubblica anche un post per la figlia e scrive: “Tanti auguri piccola donna del mio cuore”.

Totti, appena sveglio, condivide, invece, nelle sue IG Stories un video in cui sono raggruppate tante immagini che raccontano gli istanti più belli trascorsi con l’ultimogenita. Ci sono foto che svelano momenti di pura tenerezza: padre e figlia sono molto legati. “Buon compleanno principessa… ti amo oggi, domani e per sempre”, sottolinea Francesco.

Oltre alla 41enne e al 46enne, anche Cristian e Chanel Totti hanno un dolce pensiero per la bimba via Instagram. Rimangono uniti, nonostante la loro famiglia sia improvvisamente ‘implosa’ e tutti siano stati proiettati al centro dei riflettori per il gossip sul divorzio tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma. Martedì 14 marzo in aula Ilary e Francesco si scontreranno: li aspetta la prima udienza per la separazione. Gli animi non sono affatto sereni quanto sembrerebbe: potrebbe essere battaglia.