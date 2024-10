Fiona Eve, terzogenita dell’attrice, ricorda moltissimo il genitore

L’ha avuta da Peter Falcinelli, come pure Luca Bella, nata nel 1997, e Lola Ray, 2002

La somiglianza è davvero impressionante. La figlia di Jannie Garth, Kelly della serie tv 'Beverly Hills 90210', compie 18 anni ed è identica alla famosa mamma. La 52enne pubblica sul social un breve video con tante foto della festa dell’adorata Fiona Eve, terzogenita dell’attrice. L’ha avuta dal collega Peter Falcinelli, suo secondo marito, sposato nel 2001 e da cui ha divorziato nel 2013. Dall’unione con lui sono nati pure Luca Bella, nel 1997, e Lola Ray, nel 2002. Jannie dal 2015 è sposata con Dave Abrams.

La figlia di Jannie Garth, Kelly della serie tv 'Beverly Hills', compie 18 anni ed è identica alla famosa mamma: le foto della festa

La Garth sul social fa una dedica toccante alla figlia. “La mia bambina… Tu sei il così forte, intelligente e coraggiosa. Ti guardo crescere e diventare questa donna incredibile e il mio cuore esplode di orgoglio. Sono più orgogliosa di quello che sei nel tuo cuore, della tua compassione verso gli altri e che non hai paura di lottare per ciò che è giusto. Vai a brillare la tua bella luce su questo mondo. Buon compleanno amore mio!”.

Fiona Eve, terzogenita dell’attrice, ricorda moltissimo il genitore

L’ha avuta da Peter Falcinelli, come pure Luca Bella, nata nel 1997, e Lola Ray, 2002

Fiona Eva commenta: “Ti amo tanto mammina, grazie!”. Aggiunge tanti cuori rossi. E’ legatissima alla madre.

Per la ragazza un party in giardino coi genitori e tantissime amiche

Nella clip postata mamma e figlia posano insieme. Ci sono anche tante amiche della ragazza, che ha celebrato i 18 anni con un allegro party in giardino. La lunga tavolata è stata apparecchiata con una tovaglia bianca ricamata, poi tante candele rosa e rose sempre in tono. Pink pure la torta della ragazza, a forma di cuore. Abito semplice per Fiona Eve e una deliziosa coroncina in testa: principessa per un giorno, ma per sempre nel cuore della mamma, attivissima nel fare del bene. E’ membro dell’associazione Peta ed è rigorosamente vegetariana. Chissà se anche la pargola abbia già seguito le sue orme.