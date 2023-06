La figlia di Loredana Lecciso torna a farsi vedere sul social dopo il matrimonio: foto in vacanza col marito

Lei e Yan Goby stanno trascorrendo giorni di relax completo a Siracusa, in Sicilia

Sono innamorati di Ortigia, il centro storico della famosa città

Brigitta Cazzato, la figlia di Loredana Lecciso, la primogenita 28enne nata dall’unione della showgirl leccese con l’ex marito, l’imprenditore tv Fabio Cazzato, torna a farsi vedere sui social dopo il matrimonio, celebrato lo scorso 10 maggio. Si è sposata con Yan Goby, conosciuto nel 2021 durante in suoi viaggi in Africa per dedicarsi al volontariato. Il manager, per metà iraniano e metà tedesco, gestisce un lussuoso hotel in Kenya. Sul social condivide alcune foto della vacanza col marito.

Brigitta e Yan stanno trascorrendo giorni di relax completo in Sicilia. Si trovano a Siracusa e sono letteralmente innamorati di Ortigia, il bellissimo centro storico della cittadina dell’isola.

Lei e Yan Goby stanno trascorrendo giorni di relax completo a Siracusa, in Sicilia

Brigitta si fa vedere accanto a Goby. I due sono elegantissimi. “Ciao amore”, scrive, taggandolo. I due durante la vacanza si divertono a passeggiare nelle viuzze strette di Ortigia, dopo aver preso un po’ di sole in spiaggia. La Cazzato indossa una camicia bianca, in pendant col Yan, in completo di lino total white, e sotto un pareo a fantasia animalier. Fanno shopping nei negozietti. Poi tornano mano nella mano nella villa dove alloggiano. La sera arriva una cena in un ristorante romantico a base di ostriche e champagne.

La loro vita a due è appena iniziata: la luna di miele in uno dei luoghi più belli d’Italia li rende felici ed euforici. L’estate si preannuncia perfetta in coppia.