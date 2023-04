La figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, fa coming out? Ecco quel che ha scritto

La quasi 23enne, calciatrice della Roma femminile, risponde alle domande dei follower

Scrive: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è”

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, nome d’arte di Silvio Capitta, sul social nell’ormai famoso ‘box’ di Instagram, risponde alle domande dei follower. La quasi 23enne (spegnerà le candeline il prossimo 2 maggio insieme al fratello gemello Giorgio) non si nasconde quando arrivano quesiti sul suo orientamento sessuale, anzi. La sua dichiarazione messa nero su bianco farebbe pensare a un vero e proprio coming out: è davvero così?

Chiara, calciatrice della Roma femminile, squadra in cui è tesserata da quando aveva 12 anni, social media manager della mamma 57enne, si mette a nudo. I follower le domandano: “Sei etero?"; “Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?”; “Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?”.

La Capitta replica: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”.

Chiara con il resto della famiglia: il padre Silvio Testi (all'anagrafe Silvio Capitta), la mamma, il fratello gemello Giorgio, la sorella Sara, nata nel 1994, e il fratello Giovanni, nato nel 1996

Chiara sorprende per la sua grande sincerità. Lei è la piccola di casa insieme a Giorgio. La showgirl, professoressa di Amici, e il marito, sposato nel 1991, sono anche genitori di Sara nata nel 1994 e Giovanni nato nel 1996.

Le dichiarazioni di Chiara sul social

In un videomessaggio realizzato nel 2021 per Verissimo Chiara aveva raccontato di sé: “Da un anno aiuto mamma con la gestione dei social e devo dire che mi diverto tantissimo perché fino all'anno scorso era un po' titubante quando le proponevo delle cose da fare. Adesso è lei che viene da me a proporre delle idee e questo mi piace tantissimo. Devo ringraziarla perché finalmente ho capito cosa mi piacerebbe fare come lavoro. Le prime esperienze le ho fatte con lei e questo glielo devo sicuramente. Voi vedete un lato della mamma che a volte è un po' più serio, ma noi possiamo assicurarvi che è una pazza scatenata”.