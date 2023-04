Alfonso risponde alle domande dei follower, parla anche del prossimo GF

Il 59enne rivela cosa gli piace in un uomo e cosa bisogna fare per portarlo fuori a cena

Alfonso Signorini si mette a nudo, risponde con sincerità alle tante domande dei fan sul social. Nel farlo, confessa il suo desiderio di paternità. “Un figlio mi manca”, ammette. Il 59enne subito però aggiunge: “Ma con la vita che faccio non sarei un buon padre. Non per mancanza di volontà, ma di tempo. Perciò preferisco non essere egoista e mi privo di questa esperienza meravigliosa”.

Signorini confessa il desiderio di paternità: ''Un figlio mi manca, ma…''

Il giornalista e conduttore in questo momento è molto preso tra giornale, tv e teatro, con la regia di Tosca. A breve inizierà a lavorare al reality show. Quando gli si domanda se è vero che nella prossima edizione non ci saranno più i vip, come si vocifera, svela: “Non ho ancora iniziato le riunioni. Vi terrò comunque aggiornati”. Si augura, per la sanità mentale dei concorrenti, che stavolta il programma duri al massimo 3 o 4 mesi.

Il 59enne si mette a nudo con i suoi fan

Nella vita di tutti i giorni al 59enne manca il tempo. A chi gli domanda se abbia abbandonato Chi, risponde: “Non ho mai abbandonato Chi. Sarebbe come abbandonare un figlio”. E’ direttore editoriale del settimanale e si tiene ben saldo il suo posto. Alla pensione proprio non pensa: “Non ci andrò mai. La pensione per me è uno stato mentale. E non mi appartiene”.

Il giornalista e conduttore parla pure del prossimo GF

Signorini si racconta da professore, quando insegnava latino e greco al liceo. “Ero severo, educare al rigore significa educare alla vita che non ti regala nulla. Ed è giusto così”, rivela.

Rrivela cosa gli piace in un uomo e cosa bisogna fare per portarlo fuori a cena

Alfonso non si sottrae neppure alle domande sugli uomini. Lui rimane affascinato da “un bel cervello. E, purtroppo, un bel fisico”. “Binomio introvabile”, confida afflitto. Sul saper conquistare in amore dice: “Mi dicono ci si riesca fuggendo. Ma io mi faccio sempre trovare”. Uno dei fan gli chiede cosa bisognerebbe fare per portarlo fuori a cena, il presentatore risponde: “Foto in costume. Questionario di Proust. Poi se ne parla”. Aggiunge emoticon di faccine che ridono a crepapelle, ironizzando sulle sue parole.