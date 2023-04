Lo showman riprende le dichiarazioni dell’ex ‘vippona’ e a Viva Rai2! la gela

La 29enne si era lamentata sui social per il suono del campanello che l’aveva tirata giù dal letto

Rosario Fiorello a Viva Rai2! prende di mira, ironicamente, Micol Incorvaia. Mette sotto la lente di ingrandimento le dichiarazioni dell’ex ‘vippona’ del GF Vip 7. Nei giorni scorsi la sorella di Clizia nelle sue storie si era lamentata perché un corriere aveva suonato alla sua porta di casa alle 9.30 del mattino. La 29enne, ancora stordita dai ritmi del reality, era stata tirata giù da letto. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il corriere di Amazon ha deciso di suonare alle 9,30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”, aveva detto. Lo showman ci torna su e ridicolizza la siciliana. “Povera, svegliata alle 9.30 dal corriere. Che lavoro fa…?”, commenta sarcastico.

Fiorello ridicolizza Micol Incorvaia: ''Povera, svegliata alle 9.30 dal corriere. Che lavoro fa…?''

Fiorello mostra la notizia che ha fatto il giro del web e scatenato un vero polverone. “Voglio che sia il pubblico a leggere la notizia. Mettetela a tutto schermo. Io sono senza parole. 'Il corriere ha suonato alle 9.30, mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta’”, dice.

Il 62enne poi affonda: “Sto pensando a Micol Incorvaia. Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Spero che il corriere sia stato radiato dall'Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera... Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”.

La 29enne si era lamentata sui social per il suono del campanello che l’aveva tirata giù dal letto

Fiore non ha ancora finito, analizza il concetto di vip legato a Micol. “Sai perché è vip? - sottolinea - Non lo so perché è vip. Perché credo sia la sorella di un'altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il 'vippismo' parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il qualche si è fidanzato con un'altra Incorvaia che è l'ex del cantante de Le Vibrazioni”.

Fiorello alla fine chiosa lapidario: "Noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà”. Alcuni fan della ragazza in rete insorgono, difendendola e dando la colpa di tutto al “cattivo giornalismo” che avrebbe portato Rosario a parlare così di Micol, colpevole solo di non aver ancora ripreso il normale ritmo sonno/veglia dopo più di 5 mesi al reality.