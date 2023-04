Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, è ancora vergine? All'Isola le fanno questa domanda: ecco la sua risposta

La 34enne parla anche dei suoi primi amori e racconta che…

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, catalizza l’attenzione non solo del pubblico all’Isola dei Famosi, ma pure degli altri naufraghi. Marco Mazzoli e Paolo Noise di Radio 105 in Honduras le pongono quesiti a raffica senza peli sulla lingua. Arriva la domanda intima: è ancora vergine? La 34enne non si scompone: la sua risposta arriva, anche se è una battuta.

“Ma davvero hai lasciato il velo perché ti sei fidanzata con un uomo?”, le chiedono i due conduttori radiofonici. “Assolutamente no”, replica lei. “Sei ancora vergine?”, poi le domandano. Cristina ironica ribatte: “Veramente sono Leone io…”. Il riferimento è solo al segno zodiacale: non si scopre.

La Scuccia poi, grazie ai naufraghi, si apre un po’ di più, anche sui pochi amori passati, e dice: “Mi è arrivata una chiamata da Gesù, lì mi sono innamorata davvero, è un’esperienza molto intima. Ho avuto un’adolescenza piena di rinunce e sacrifici”.

La concorrente del reality show aggiunge: “Le poche storie che ho avuto prima di prendere i voti per me erano un impegno, non mi interessava nulla. Io mi sono fatta suora a 19 anni. Ho avuto un’adolescenza normale come tutti gli altri ragazzi, ma quelle storie non mi davano nulla. Io quando dovevo uscire con il mio ragazzo preferivo fare altro”.

La vincitrice di The Voice, secondo alcuni, ora sarebbe fidanzata segretamente, lei però all’Isola si dichiara single. Anche in tv, prima di volare via dall’Italia, ha sottolineato di non avere alcuno accanto, senza chiudersi all’amore: ha detto che se arrivasse la persona giusta sarebbe disposta, ora che ha tolto il velo, a vivere la relazione con grande tranquillità.