''Mi sembra che la gente mi fissi'': la figlia di Lorella Cuccarini dopo gli attacchi di panico va da sola al bar ma è a disagio

Si mette alla prova, come le ha detto di fare la psicologa da cui va in terapia

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, calciatrice della Roma e creator digitale, sul social confessa il suo problema e mostra quel che sta facendo per risolverlo. La 23enne si mette alla prova, come le ha detto di fare la psicologa da cui va in terapia. Dopo gli attacchi di panico da la bar da sola a fare colazione, ma è a disagio. “Mi sembra che la gente mi fissi”, confida in un video pubblicato sul social. Va anche, dopo molto tempo, sempre sola a fare shopping in un centro commerciale a Roma.

''Mi sembra che la gente mi fissi''

Lorella supporta in tutto e per tutto la figlia, avuta dal marito Silvio Testi (all'anagrafe Silvio Capitta), sposato nel 1991. E’ mamma anche di Giorgio, gemello di Chiara, Sara, nata nel 1994, e Giovanni, nato nel 1996. Tra i commenti regala cuori a Chiara. La ragazza scrive: “Una settimana fa, ho condiviso con voi un consiglio che mi ha dato la mia psicologa per riuscire ad affrontare tutte le piccole attività che, dopo gli attacchi di panico, mi sembravano impossibili da fare con persone che non fossero di famiglia. Attività che per la maggior parte delle persone sono scontate ma per me non lo sono più”.

“L’ho raccontato per condividere con voi uno spaccato di normalità e verità che in tantissimi vivono senza parlarne per paura - prosegue la Capitta - In tantissimi mi avete scritto che siete nella mia stessa situazione e che avreste provato a farlo anche voi e ne sono molto felice. Voglio documentare la mia esperienza per riuscire ad arrivare a persone che, come me, hanno bisogno di una spinta in più per riprendere completamente in mano la propria vita. Vi porto con me nella mia prima colazione da sola”.

Nella clip Chiara racconta di aver scelto un bar vicino casa: “Le cose vanno fatte a piccoli step. Mi sento nella mia confort zone”. Dopo essersi seduta al tavolo e aver preso un toast e una spremuta, torna in auto e confessa: "Ad ansia direi che è andata bene, per quanto riguarda il disagio, mi sono sentita parecchio a disagio, perché ero sola e la gente che passava mi fissava o magari manco mi fissava, però mi sembrava mi stessero fissando”. E conclude: “Ma è normale, penso che io debba un po’ abituarmi a fare le cose da sola, perché ho la costante sensazione che mi giudichino perché sto da sola e invece alla maggior parte della gente non frega assolutamente nulla”.

Arriva poi anche il video dello shopping da sola. “Continua il mio percorso per tornare ad affrontare da sola cose normalissime. I commenti sotto il video precedente mi fanno capire che questi video possono essere utili a tantissimi di voi e questo mi sprona a farne altri. E’ una sfida per me ma so che lo è per molti di voi, però insieme riesce tutto un po’ più semplice. Vi porto con me a fare shopping da sola per la prima volta”, prosegue Chiara.

Si mette alla prova, come le ha detto di fare la psicologa da cui va in terapia, la madre la sostiene, come sempre

La ragazza entra nei camerini, si prova abiti ed esce con alcune buste in mano. In macchina svela: “Ho un timer per quel che riguarda i centri commerciali. Nel senso che dopo un po' di tempo che sto là dentro devo andarmene perché inizia a venirmi un pochino di agitazione. Invece questa volta sono stata bene, ma sono stata solo un’ora, forse per quello”. La prossima volta andrà in un centro commerciale più lontano da casa e proverà a stare più tempo: la sfida alle sue paure continua.