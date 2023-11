''Quando sono felice mi diverto, so godermi i bei momenti'': Belen rompe il silenzio sulla vacanza con Elio alle Maldive

La Rodriguez continua a condividere, ma non solo: replica pure a chi commenta

Piovono critiche, la 39enne ironizza.

Belen rompe il silenzio sulla vacanza col compagno Elio Lorenzoni alle Maldive. Sono giorni importanti per lei, quelli in cui è tornata a condividere parecchio coi follower, anche la proposta di matrimonio, con tanto di anello con brillanti, che le ha fatto il 41enne. Nonostante piovano critiche, pure per il presunto desiderio di terza maternità di cui parlano i gossip, la 39enne replica con un pizzico d’ironia. “Quando sono felice mi diverto, so godermi i bei momenti”, sottolinea.

La Rodriguez si fa vedere con indosso un abito bianco super sexy a cena. Arriva al tavolo dove l’aspetta il fidanzato con una camminata che non piace a tutti. Una donna commenta: “Io mi chiedo se lei a casa cammini così”. “Anche quando vado a fare la pipì”, risponde Belen lapidaria. C’è chi la punzecchia: “Come si dice… ‘se la canta e se la suona’”. L’argentina ribatte: “Eh, non sai come suono!”. “Ma perché si svita sempre quando cammina”, sottolinea un’utente, facendo notare il tanto ancheggiare della showgirl. Lei contrattacca: “Perché cammino così da sempre! Svitata”.

La Rodriguez continua a condividere, ma non solo: replica pure a chi commenta

Belen poi a chi si complimenta con ammirazione per il suo godersi la vita con un pizzico di ostentazione, spiega: “Quando sono felice mi diverto, quando sono giù un po’ meno. Diciamo che so godermi i bei momenti e attraverso a testa alta quelli di M.”. E’ contenta quando una scrive: “Gli hater non hanno capito che più criticano e più dichiarano il tuo successo”. Lei sottolinea: “Puoi dirlo forte!”.

In pausa dal lavoro, chi dice per scelta, chi perché sia stata ‘fatta fuori’ dalla tv, Belen afferma la sua rinascita grazie soprattutto a Elio. Ma in molti non credono a questo sentimento con l’imprenditore bresciano, suo vecchio amico. Su Oggi si legge: “Chissà se ora, seppur nel sincero bisogno di essere serena, non stia invece mentendo a se stessa. Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito”. Insomma parrebbe quasi che questa sia “una felicità che ha il sapore di una favola che sta raccontando per prima a se stessa”.