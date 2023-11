Marco Tardelli, ex campione del mondo 69enne, e la 54enne stanno insieme da circa sette anni

E’ nonno di due gemelli, avuti dalla figlia primogenita Sara. E’ anche genitore di Nicola

Due storie importanti naufragate alle spalle, con Alessandra prima e Stella poi, e due figli, nati dalle precedenti unioni, Sara, primogenita, mamma di due gemelli, e Nicola. Marco Tardelli, compagno di Myrta Merlino, a mettere nuovamente la fede al dito non pensa. A Diva e Donna l’ex campione del mondo con l’Italia nel 1982 rivela che non vuole sposare la conduttrice. “Non ritengo necessario il matrimonio, lei sì”, confida. Il 69enne e la 54enne stanno insieme da circa sette anni.

''Non ritengo necessario il matrimonio, lei sì'': il compagno di Myrta Merlino rivela che non vuole sposare la conduttrice

Tardelli vive a Roma, accanto alla conduttrice di Pomeriggio 5. Ha scelto la Capitale anche per un’altra ragione, per i nipotini. “Devo fare il nonno. Mi diverte, ma non sono ancora dentro nel ruolo. Li vado a trovare, ci parlo, sono carini, a volte un po’ cafoni, ma non sono molto identificato come nonno”, spiega.

Gli anni passano ma per lui non è un problema: “Non sono ossessionato dal tempo che passa. Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi”. Marco sulla relazione con la Merlino dice: “Tra noi funziona alla grande e l’assicuro che non è facile. Per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato”.

Marco Tardelli, ex campione del mondo 69enne, e la 54enne stanno insieme da circa sette anni

Le donne con la cosiddetta ‘cazzimma’ gli sono sempre piaciute: “Io preferisco avere accanto donne di personalità. Vuoi mettere? Ci puoi litigare. Puoi imparare. Puoi aggiungere l’ammirazione all’amore. Donne come Myrta mi aiutano, come io aiuto loro. Con lei ci confrontiamo su tutto. Mi aiuta a crescere. Continua a stupirmi la grande professionalità che ha sempre. Non molla mai di un’unghia. Implacabile. E anche la sua generosità. Quando si tratta di aiutare amici e conoscenti non si tira mai indietro”.

Lo sportivo è pienamente conquistato da Myrta, ma niente fiori d’arancio: “Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Lei sì. Ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo…".