La figlia di Milly Carlucci si è sposata! Nozze da favola a Montevettolini, a sorpresa spunta anche Selvaggia Lucarelli: foto

Angelica Donati, 38 anni, sabato 29 giugno si è unita in matrimonio col principe Fabio Borghese, 58 anni

Il sì nella Chiesa San Michele Arcangelo nella piccola frazione di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia

Angelica Donati, 38 anni, sabato 29 giugno si è unita in matrimonio col principe Fabio Borghese, 58 anni. La figlia di Milly Carlucci si è finalmente sposata dopo due anni di fidanzamento: nozze da favola per lei e il nobile. I due hanno scelto Montevettolini: il sì è stato celebrato nella Chiesa San Michele Arcangelo nella piccola frazione di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. A sorpresa ai fiori d’arancio anche Selvaggia Lucarelli, accompagnata dal compagno Lorenzo Biagiarelli. Presenti anche Carolyn Smith e il marito, Ernestino Michielotto. Le due sono dei capisaldi della giuria agguerritissima di Ballando con le Stelle. Sul social Angelica condivide alcune delle foto scattate da Cristiano Brizzi.

La figlia di Milly Carlucci si è sposata! Nozze da favola a Montevettolini, a sorpresa spunta anche Selvaggia Lucarelli

Angelica è arrivata all’altare accompagnata dal papà, Angelo, visibilmente emozionato. Sorridente Milly. La conduttrice 69enne per l’occasione ha indossato un tailleur colo acqua marina composto da tre pezzi. Non potevano mancare le zie della sposa: Anna e Gabriella Carlucci, rispettivamente 63 e 65 anni, anche loro elegantissime per l’evento.

Angelica Donati, 38 anni, sabato 29 giugno si è unita in matrimonio col principe Fabio Borghese, 58 anni

Il sì nella Chiesa San Michele Arcangelo nella piccola frazione di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Con gli sposi la conduttrice 69enne e il marito Angelo Donati

L’affermata imprenditrice e manager, che dal 2021 presiede Ance Giovani e fa parte del consiglio d'amministrazione di Terna, l'ente che gestisce la rete elettrica nazionale, per le sue nozze ha voluto un abito lungo, semplice e chic, che le lasciava le spalle scoperte, con strascico. Per lei un lungo velo appoggiato sullo chignon con cui ha raccolto i capelli. Tight per lo sposo, discendente di Papa Paolo V ed ex marito di Jacaranda Falck Caracciolo. E’ già padre di Alessandro, Sofia e India. Attivo nel settore dell'ospitalità di lusso, è anche socio e consigliere di un noto resort.

Alle nozze oltre a Selvaggia, con Lorenzo Biagiarelli, pure Carolyn Smith, insieme al marito Tino: le due sono capisaldi della giuria di Ballando con le Stelle. Con loro zia Anna Carlucci e la mamma della sposa Milly

Al matrimonio presenti moltissime personalità vip e istituzionali. Tra i 200 invitati, Lucrezia Lante della Rovere, Matteo Marzotto, Simona Ventura, il petroliere Ugo Brachetti Peretti, il giornalista Nicola Porro, Pierferdinando Casini. Il ricevimento si è svolto nella villa medicea dei Borghese, accolti anche dalla madre dello sposo, Fabrizia Citterio, che ha 86 anni.