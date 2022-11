L’influencer ci tiene al look del bebè e sceglie Balmain per lui

La 24enne napoletana è stata costretta a un parto cesareo dopo 11 ore di travaglio

Chiara Nasti tiene moltissimo al look del suo bebè. Il figlio che la 24enne ha avuto dal centrocampista della Lazio 27enne Mattia Zaccagni a una sola settimana di vita è già griffatissimo: la mamma lo fa vedere sul social con indosso una tutina coordinata con la cuffietta firmata Balmain, celebre brand francese. Il completino in misto cotone e cashmere è in vendita a 400 euro.

Il figlio di Chiara Nasti a una sola settimana di vita è già griffatissimo: per Thiago un completino da 400 euro

Thiago dorme pacioso nella sua culla. E’ nato il 16 novembre scorso ed è l’orgoglio della napoletana 24enne e del calciatore, che già spera si innamori del pallone come lui. Con il pagliaccetto con i monogrammi del marchio super fashion nei toni del bianco e beige il bimbo, a sua insaputa, è già cool.

Il piccolo con capo cool nella sua culla

Chiara lo allatta, come ha rivelato nelle sue IG Stories. Per metterlo al mondo è dovuta ricorrere al parto cesareo: “Mi è dispiaciuto non aver fatto il parto naturale. Sono stata costretta a fare il cesareo perché dopo 11 ore di travaglio più spinte, Thiago andava in sofferenza, i battiti scendevano. Per non rischiare hanno preferito così. L’importante è che stia bene lui, ma ci sono rimasta un po’ male, perché mi sono sforzata tanto e non ci sono riuscita, succede”.

Il bambino, nato il 16 novembre, col papà, Mattia Zaccagni, 27 anni

E sul ventre ancora pronunciato dice: “Sembro incinta di tre mesi, ho ancora la pancia. Credo sia normale, mi hanno detto che con il cesareo per sgonfiarti ci metti un po’ di più, così mi hanno detto. Aspetteremo, ma voglio rimettermi in forma quanto prima. Ora sono tranquilla, mi occupo del mio bambino, ma è una cosa a cui tengo moltissimo: mi rimetterò in forma”.