Il figlio 18enne di Fabio Fazio, Michele, appare per la prima volta in tv: guarda

Fabio Fazio è emozionato. “Luciana in prima fila c’è il mio bambino, stai attenta a quel che dici”, sottolinea alla Littizzetto con tono scherzoso. La regia prende subito la palla al balzo e inquadra Michele, il figlio 18enne del conduttore savonese 57enne. Il ragazzo per la prima volta appare in tv.

Il figlio 18enne di Fabio Fazio, Michele, appare per la prima volta in tv

Fazio, uomo di spettacolo, ha sempre tenuto assai riservato il suo privato. Sposato da 28 anni con Giorgia Salis, dalla moglie ha avuto due figli, Michele, ormai maggiorenne, e Caterina, 14 anni. Il primogenito per una volta l’ha voluto accanto a lui nel popolare programma che guida da ben 20 anni su Rai Tre.

A Che tempo che fa in prima fila applaude il padre

Anche Luciana Littizzetto saluta il ragazzo che timidamente sorride

Michele entusiasta applaude il papà, anche Lucianina lo saluta, lui timidamente sorride. Il presentatore è legatissimo ai figli. Recentemente a Oggi ha svelato: “Sono molto papà. La loro esistenza è la ragione della mia. Con mio figlio, che va in moto, abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c'è sopra Genova. Caterina va al liceo scientifico, con lei faccio assistenza compiti”. I due pare non guardino molto la tv, stavolta, però, Michele, pur non essendo un amante del piccolo schermo, è andato in televisione per supportare il suo adorato genitore.