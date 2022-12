Il figlio 18enne di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli presenta la fidanzata sul social: foto

Davide, calciatore della Triestina Calcio, per la prima volta con la ragazza sul social

I due davanti allo specchio, lui a torso nudo, lei in reggiseno

Davide Bonolis, figlio 18enne di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, si fa vedere per la prima volta accanto alla fidanzata sul social: la presenta a tutti i follower ‘taggandola’, lei è Alice Zordan, una biondina accattivante e sensuale di cui però non si conosce ancora l’età.

Il figlio 18enne di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli presenta la fidanzata sul social: lei è Alice Zordan

Davide pubblica uno scatto privato in cui si mostra mentre è in bagno con Alice: è a torso nudo, con l’asciugamano avvolto in vita dopo aver fatto la doccia, si sta asciugando i capelli. La fidanzata accanto a lui in reggiseno tiene lo smartphone in mano e scatta la foto.

Dopo l'esperienza con la Sampdoria e la Roma giovanili, Davide gioca con la Primavera della Triestina Calcio allenata da Augusto Gentilini. In questi giorni ha avuto una pausa dagli allenamenti e dal campionato. Tornato a Roma, è stato anche presente in studio nell’ultima puntata del GF Vip in cui la madre era seduta al suo posto da opinionista, prima di volare via per le vacanze negli States col marito e le altre due figlie.

Davide con la madre in studio al GF Vip

Sonia ha postato un selfie insieme a Davide e scritto “My man”. Ora sa che, come spesso accade quando i figli crescono, dovrà ‘dividerlo’ con Alice, il suo primo amore.