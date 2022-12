Cristiano Ronaldo riceve un regalo di Natale da circa 400mila euro dalla compagna Georgina: ecco di che si tratta

La 29enne stupisce il campione portoghese nella loro casa a Madeira

Cristiano Ronaldo rimane a bocca aperta: riceve un regalo di Natale da 400mila euro dalla sua compagna, Georgina Rodriguez. La 29enne stupisce il campione portoghese, gli fa trovare il suo dono avvolto da un enorme nastro rosso nel giardino della loro mega villa a Madeira: una fiammante Rolls Royce.

Georgina condivide sul social il video in cui racconta la sorpresa fatta a CR7. L’ex commessa in abito rosso fuoco e scarpe col tacco vertiginoso si dirige nel cortile della villa in cui i due vivono con i loro figli. Ci sono anche i bambini con lei. Cristiano Junior, 11 anni, i gemelli Eva e Mateo, 4 anni, probabilmente nati da madre surrogata, e Alana, 4 anni, la prima figlia naturale della coppia. C'è pure Bella Esmeralda, nata ad aprile scorso.

Cristiano è estasiato davanti al bolide grigio metallizzato per giunta cabrio. La nuovissima Rolls Royce va ad aggiungersi alla collezione ricchissima di macchine di lusso del calciatore come la Cadillac Escalade che Georgina ha regalato per il compleanno di CR7 a febbraio o ancora l’Aston Martin dello scorso anno e la Mercedes Brabus Classe G da 600mila euro, realizzata in una limitatissima serie di esemplari.

Si tratta di una Rolls Royce Dawn, con carrozzeria bianca e argento. La Casa di produzione ha annunciato che avrebbe stoppato la produzione della vettura per sempre, quindi sono 400mila euro ben investiti: è un dono preziosissimo.

Georgina ha un gusto incredibile, anche se c’è chi la critica affermando che il regalo lo avrebbe acquistato coi soldi del compagno. Il video che posta, però, cattura ben 6 milioni di ‘like’.