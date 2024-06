''Questa edizione è partita a bomba!'': Filippo Bisciglia con tutte le coppie di Temptation Island 2024 sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni

Si parte giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5 e c’è grande attesa tra i fan del reality

Filippo Bisciglia posa con tutte le coppie di Temptation Island 2024 sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola domani, 18 giugno. “Questa edizione è partita a bomba!”, dice il conduttore del reality che mette a dura prova l’amore. Al settimanale confessa tutta la sua euforia. In Sardegna sono già partire le registrazioni del programma che prenderà il via il prossimo 27 giugno in prime time su Canale 5.

L’ex gieffino 46enne, da anni al timone di Temptation, al settimanale aggiunge: “Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni”. C’è grande attesa tra i fan della popolarissima trasmissione che da sempre fa ascolti record. Filippo dovrà cercare di gestire e tenere a bada Alessia e Lino, Siria e Matteo, Martina e Raul, Ludovica e Christian, Jenny e Tony, Gaia e Luca, Vittoria e Alex. Le coppie, come al solito, saranno divise. Gli uomini saranno messi a stretto contatto con dodici single ‘tentatrici'. Le loro compagne con altrettanti uomini single ‘tentatori'. Se il sentimento che provano è autentico, resisteranno, altrimenti saranno dolori. Il tutto andrà in scena in un villaggio in Sardegna, il Resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

I protagonisti di Temptation Island sono stati presentati con sette clip video, in cui, in breve, ognuna delle coppie racconta la propria storia.

Ci sono Alessia e Lino. ”Sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da 4 anni. Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”, dice lei. “Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po' di libertà”, ribatte lui. Poi il botta a risposta. ”Non so se non capisce, se è scemo, non lo so. La fiducia si guadagna o la dai a chiunque?", precisa la ragazza. ”Una volta ho sbagliato, non è che mo questa cosa me la devi rinfacciare a vita”, si difende il ragazzo.

Al villaggio pure Siria e Matteo, fidanzati da sette anni. La ragazza: “Scrivo a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”.

Raul e Martina sono fidanzati da soli dieci mesi. Lei: “Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”.

Ci sono Christian e Ludovica, fidanzati da quasi due anni. Il ragazzo: “Scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona”.

Jenny e Tony sono insieme da cinque anni. La fidanzata: “Tony non mi consente di vivere la mia vita, lui fa il DJ, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze, per farvi capire chi è Tony, quando ci siamo conosciuti tre ragazze avevano le chiavi di casa sua, tutte e tre”.

Si mettono in gioco anche Luca e Gaia, fidanzati da un anno e otto mesi. Lei: “Durante la nostra storia di un anno e otto mesi, mi ha tradito già tre volte, ovviamente l’ho perdonato perché lo amo, lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che poi accadono si verifica tutto il contrario”.

Ultima coppia è quella formata da Vittoria e Alex, insieme da un anno e dieci mesi.“Voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no!”, fa sapere lei.