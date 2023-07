Che bella famiglia! Filippo Inzaghi e la compagna Angela Robusti pubblicano la prima foto con la figlia neonata Emilia: guarda

Con lo sportivo 49enne e la 33enne anche Edoardo, 1 anno e 8 mesi

I due si godono le vacanze coi i loro bambini al mare: a giugno 2024 si sposeranno

Filippo Inzaghi e la compagna Angela Robusti sono fieri della famiglia che hanno costruito. Pubblicano sul social la prima foto con la figlia neonata Emilia, nata il 21 marzo scorso. Con loro c’è anche il primogenito Edoardo che ha appena un anno e 8 mesi. L’ex volto di Uomini e Donne per accompagnare lo scatto scrive: “Tutto. Mamma e papà non potrebbero essere più felici di così”. La 33enne aggiunge anche un cuore: lo scatto cattura una pioggia di ‘like’.

Che bella famiglia!

L’ex bomber 49enne sorride raggiante, come pure Angela. La coppia ha tutto quel che desidera. Il loro ‘family time’, come lo chiama la Robusti, è scandito dalle esigenze dei piccoli, che se ne vanno al mare coi genitori, come racconta nelle sue storie.

Inzaghi, ex scapolo d’oro del calcio italiano, bomber strepitoso di Juventus e Milan, 2 Champions, 3 scudetti e il Mondiale in Germania nel 2006, ha trovato la donna per la vita. Lui e Angela a giugno 2024 si sposeranno. “Quando ho visto Angela ho capito subito che era la donna della mia vita. Da lì è cambiato tutto. E i bambini sono stati un desiderio naturale: sono felicissimo e rimpiango solo di aver aspettato un po’ troppo. Ma senza Angela tutto questo non sarebbe stato possibile. Adesso manca l’ultimo tassello: a giugno 2024 ci sposiamo”, ha svelato recentemente al Corriere della Sera.

La Robusti, architetto, modella, fashion designer, wedding planner, con Filippo, ora allenatore della Reggina, si trova benissimo a Reggio Calabria: i due si sono trasferiti un anno fa. Porta avanti la sua attività imprenditoriale e fa la mamma, con grande soddisfazione.