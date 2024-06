L’ex bomber 50enne e la 34enne hanno finalmente detto di sì davanti ai loro parenti e amici intimi

Ieri, martedì 18 giugno, dopo più di 7 anni di relazione, la cerimonia da sogno nell’isola delle Baleari

Hanno voluto fosse lì, sull’isola del loro cuore. Filippo Inzaghi ieri, martedì 18 giugno, ha sposato la madre dei suoi figli Angela Robusti a Formentera. I due hanno scelto un matrimonio ‘total white’ con la spiaggia e il mare a fare da cornice. L’ex bomber 50enne e la 34enne hanno finalmente detto di sì davanti ai loro tanti ospiti vip, parenti e amici intimi.

Filippo Inzaghi ha sposato la madre dei suoi figli Angela Robusti a Formentera, matrimonio in 'total white' con ospiti vip: prime foto

Superpippo, un tempo attaccante di razza, ora allenatore stimato, e Angela si sono giurati amore eterno davanti a circa duecento invitati, arrivati a Formentera per partecipare ai fiori d’arancio. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa della piazza del paese. Tanta commozione per loro e gli invitati: le lacrime non sono mancate.

L’ex bomber 50enne e la 34enne hanno finalmente detto di sì davanti ai loro parenti e amici intimi

Inzaghi e la Robusti, genitori di Edoardo, nato il 24 ottobre 2021 ed Emilia, nata il 21 marzo 2023, hanno pensato a tutto, fornendo agli ospiti anche le camere in hotel. Per stare loro accanto sono arrivati Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, Pippo Pancaro e Vincenza Cacace, Massimo Ambrosini e la moglie, il fratello Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, con Gaia Lucariello. E ancora: Roberto Baronio, Fabio Cannavaro e moltissimi altri volti conosciuti del mondo del pallone, accompagnati dalle compagne e consorti.

La coppia all'uscita della chiesa nella piazza del paese

Festa sognante la sera prima delle nozze e poi il giorno dopo. La sposa, bellissima in bianco, ha sorriso raggiante, ballato e cantato, grazie anche alla complicità di un altro super ospite, molto amico della coppia, il cantante Marco Masini.

Costanza Caracciolo e le altre amiche della sposa

I due agli invitati in albergo hanno fatto trovare un welcome box con cioccolatini, champagne e un qr code che avrebbe mostrato loro il programma dei festeggiamenti. Nel cofanetto c’era scritto: "Benvenuti nella nostra isola del cuore! Lasciatevi trasportare dall'anima di Formentera e lasciate qui dentro tutto lo stress e i pensieri di casa!".

Il fratello dello sposo, Simone, con alcuni degli invitati: Bobo Vieri, Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Pippo Pancaro

Le Baleari e la Spagna portano tanta felicità a Filippo e Angela, che aveva scelto Ibiza per l’addio al nubilato con le amiche. Il matrimonio è solo la ciliegina sulla torta per la coppia unitissima.

Angela e Pippo al momento del brindisi al party

Lui, che il 9 agosto spegnerà 51 candeline, sull’incontro con la Robusti al Corriere della Sera aveva raccontato: “Non uscivo mai. Se lo facevo indossavo la tuta. Non so come quella sera andai a una festa… La notai subito non solo perché è bellissima ma anche perché era l'unica, oltre a me, ad avere in mano un bicchiere d'acqua. Dopo qualche settimana, venne a stare da me. Dopo due figli e una convivenza rodata, è arrivato il momento di sposarsi”.