Il conduttore Enrico Papi paparazzato in atteggiamenti intimi da 'Chi' con la giovanissima modella che non è sua moglie! Foto

Lei è Claudia Motta, 24 anni: baci e abbracci col 59enne a Formentera

Alloggerebbero nella stessa casa che lui affittava con la moglie Raffaella Schifino, 52 anni

Papi un anno fa con la madre dei due figli Rebecca e Iacopo, 24 e 16 anni, ha festeggiato 25 anni di nozze

E’ trascorso solo un anno dai loro 25 anni di matrimonio. Enrico Papi parlava con grande trasporto, ma pure molta ironia, del rapporto che lo lega a Raffaella Schifino, 52 anni, da cui ha avuto i suoi due figli, Rebecca e Iacopo, 24 e 16 anni. “La nostra unione non fa notizia, anche se in realtà dovrebbe: insieme da 25 anni assomiglia a una perversione”, aveva detto al Corriere della Sera. Le sue parole sono quasi profetiche 365 giorni dopo. Il conduttore 59enne è stato paparazzato da Chi in atteggiamenti intimi con la giovanissima modella Claudia Motta, 35 anni meno di lui. I due a Formentera, immersi nel mare blu, si lasciano andare: baci e abbracci calienti.

Papi, stando al settimanale che mette i due in copertina nel nuovo numero, sarebbe volato alle Baleari con la ragazza e alloggerebbe nella stessa casa che solitamente prende in affitto con la moglie. La Motta è una donna avvenente abbastanza conosciuta: nel 2021 ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia, la fascia le è servita per partecipare alla finale mondiale del concorso nel 2022.

Claudia è anche un volto tv: il debutto a Tiki Taka, da Chiambretti, che l’ha voluta anche a Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Ma non solo: è stata una delle protagoniste di Donnavventura e una naufraga lo scorso anno dell’Isola dei Famosi. E’ proprio grazie al reality che avrebbe conosciuto Enrico, all’epoca opinionista con Luxuria. Tornata dall’Honduras a causa di un infortunio dopo soli 15 giorni, ha annunciato la rottura con lo chef Simone Rugiati, un crack che il cuoco prese malissimo.

Papi e la Motta in spiaggia sembrano due fidanzatini. Ma urlare al tradimento potrebbe essere azzardato: lui e la moglie potrebbero anche essersi presi una pausa o aver deciso di sciogliere il legame. Non si sa, come sottolinea lo stesso Chi. Sempre al Corriere Enrico aveva detto: “La fedeltà appartiene allo spirito, non al corpo”. E anche: “Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall’entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso di natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma ne nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietà dell’altro”.