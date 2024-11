Francesca rimane a bocca aperta, quasi senza parole e sul web l’ironia si scatena

La 47enne raggiunge il clou quando parla di una connessione con Giacomo Leopardi: “La morte non esiste”

Flavia Vento lascia interdetta, piuttosto basita, Francesca Fagnani. La giornalista accoglie la sua ultima ospite della prima di Belve con tanto calore, ma, mano mano che l’intervista va avanti, resta di stucco. Le affermazioni della sua interlocutrice sono surreali al punto da risultare quasi iconiche. “Non mi faccia paura”, sottolinea con sarcasmo la 47enne alla showgirl sua coetanea che parla di castità, alieni, apparizioni della Madonna. Non tralascia neppure Tom Cruise, con cui dice di essere fidanzata ‘telepaticamente’. Poi il clou sulla morte: “Non esiste”. Merito della continua reincarnazione delle anime, sempre secondo la Vento. Lei ha avuto una connessione persino con Giacomo Leopardi, che le ha ispirato una poesia. Flavia dopo l’intervento tv la pubblica sul social. Per lei è tutto vero.

''Non mi faccia paura'': castità, alieni e apparizioni della Madonna, Flavia Vento a 'Belve' lascia interdetta la Fagnani

L’intervista di Flavia è un crescendo. “E se scopriamo che arrivano gli alieni?”, sottolinea a Francesca, che è sempre più incredula riguardo le sue affermazioni. La Fagnani ironizza: “Non mi faccia paura”. La Vento, dopo aver asserito di essere stata in un’altra vita una dea egizia, Aset, metà donna e metà falco, più avanti dice di essere stata anche una sirena. La conduttrice sgrana gli occhi. “Il sesso non serve, dietro c’è Satana”, da sapere l’ex valletta di Libero, che ribadisce di essere casta da 10 anni. “I fidanzati che ho avuto non sono stati degni di stare vicino a me, uno giocava al casinò, un altro mi tradiva, un altro beveva, non posso fare la crocerossina. Gli uomini mi hanno deluso”, puntualizza ancora.

Francesca rimane a bocca aperta, quasi senza parole e sul web l’ironia si scatena

“Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria”, sottolinea Flavia. La Fagnani vuole sapere se il suo metro di confronto sia proprio l Vergine Maria, madre di Gesù Cristo. "No, non mi posso paragonare, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità. Perché il sesso può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno, rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me”. E' convinta che “per fare sesso devi aspettare il matrimonio”. E’ giusto così.

La giornalista non sa se ridere o demordere con le domande...

Francesca prova a tornare sulla presunta storia con Totti, le chiede se l’intervista fatta tanti anni fa, a pochi giorni dalle nozze di Francesco con Ilary incinta, non fosse inopportuna proprio per le condizioni dell’ex Letterina. La Vento qui è categorica: "Non mi devo scusare con Ilary Blasi né con nessuno, non sapevo fosse incinta. Alla luce di tutto quello che sta succedendo ora (fa riferimento al divorzio della coppia, ndr), l’intervista mia è l’ultimo dei problemi. Non lo sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti”. Poi taglia corto: "Questo è un argomento di cui io non voglio più parlare". "A lei interessano gli argomenti che non esistono, come Tom Cruise", ironizza la Fagnani. "Vabbè, poi quando ti invito al matrimonio con Tom?”, ribatte lei. Il pubblico in studio è silente. Alla fine applaudono spronati dalla padrona di casa. Il web si scatena: è tutto vero, per fortuna o purtroppo.