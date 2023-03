La 45enne quando le si chiede del flirt con Totti, replica: “Un giorno qualcuno mi dovrà delle scuse”

Non ha paura di invecchiare: “Perché mi sento ancora la metà dei miei anni”

Flavia Vento recita solo il ruolo della ‘svampita’. A Gente la 45enne spiega chiaramente di non ‘esserci’, ma di ‘farci’. “Ma io ci faccio e basta! Su, dai, sono vent’anni che vi prendo tutti per il c…!”, sottolinea. Poi precisa ancora: “Sono molto più intelligente di quanto poteste, potreste, pot... No, aspetta. Come si dice?”. E’ il giornalista a suggerirle la forma verbale giusta. La showgirl continua: “Ecco, giusto. Possiate immaginare!”.

''Sono 20 anni che prendo per il c...! Sono più intelligente di quello che pensate'': Flavia Vento spiega di non esserci, ma di farci

Flavia su Twitter parla di Ufo: “Lavoro e gioco con la mia fantasia. Ho creato un universo parallelo fatto anche di parole e frasi che piacciono. Combatto con il sorriso questo mondo fatto di cronaca nera”. Assicura di averli visti in cielo: “Ma guardi che io gli Ufo li ho visti davvero, e poi mi sono anche documentata. Il nostro Dna viaggia a una frequenza di hertz che viene influenzata dai suoni. Poi ci sarebbe il discorso dei pleiadiani, che sono di nascosto su questa Terra per proteggerci, e i rettiliani, che sarebbero i governanti, quelli che lavorano per il male. Non credo che altre forme di vita extraterrestre vogliano distruggerci. Però se pensiamo che fra 30 anni saremo troppi su questa Terra, un po’ di timore che qualcuno voglia sfoltire viene”.

La Vento sogna ancora di incontrare Tom Cruise. Forse per lui romperebbe il suo voto di castità che dura da 10 anni: “E se guardo indietro i miei ex, non ne salvo uno. Meglio da sola”. Quando le si domanda del famoso flirt presunto con Totti, poco prima delle nozze con Ilary Blasi, risponde: “Non parlo di Totti. Dico al massimo che un giorno qualcuno mi dovrà delle scuse. Per il resto mi appello alla Convenzione di Ginevra”.

L’ex valletta ‘sotto vetro' di Teo Mammucari suoi reality abbandonati chiarisce: “Fattoria e Isola li ho lasciati perché subivo vero e proprio bullismo da parte degli altri concorrenti cafoni. Bugie, attacchi continui, esasperanti. Come è successo a Marco Bellavia al Grande Fratello. Forse avrei dovuto restare e combattere, ma ho preferito andare. Negli ultimi due che ha citato invece sono scappata perché stavano male i miei cani”. A deluderla del mondo dello spettacolo sono state due donne in particolare: “Diciamo che Belen Rodriguez e Valeria Marini all’Isola non sono state molto corrette nei miei confronti. Ma nun me va de parlà de ‘sta gggente”.

Flavia si sente benissimo e non ha paura di invecchiare: “Per ora no, anche perché mi sento ancora la metà dei miei anni”. E così sogna ancora Mister Mission Impossible: “Qualcosa ci lega, è evidente!”