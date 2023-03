La 26enne sorride appagata nel letto della sua stanza in clinica: in braccio ha il figlio

La madre 46enne, tornata a Milano, è distrutta, ma anche nella sua casa è tutto pronto per il piccolo

Aurora Ramazzotti condivide sul social, nelle IG Stories, la prima foto dopo il parto in cui è sola, senza Goffredo Cerza al suo fianco, insieme al figlio. La 26enne sorride felice e rilassata mentre è stesa sul letto della sua stanza, nella Clinica Sant’Anna, la struttura sanitaria in cui è ricoverata in Svizzera. Anche la madre, su Instagram torna a farsi vedere: nonna Michelle Hunziker è a pezzi. Le immagini del giorno successivo alla nascita di Cesare delle due sono contrapposte.

Aurora Ramazzotti felice e rilassata, nonna Michelle Hunziker a pezzi: le immagini del giorno successivo la nascita di Cesare

Aurora ha il cuore ricolmo di gioia per la venuta al mondo del piccolino che stringe amorevolmente tra le braccia. Oggi è potuta tornare anche ai suoi piatti preferiti. Per pranzo ha gustato una tartare. Pazza della carne cruda, durante la gestazione ha dovuto rinunciarvi, come capita a tutte le donne in dolce attesa, perché può comportare il rischio di toxoplasmosi.

La showgirl 46enne ha fatto la spola tra Milano e il Ticino, dove la figlia ha partorito: è stanchissima

La 26enne ha potuto nuovamente gustare la tartare. Pazza della carne cruda, durante la gestazione ha dovuto rinunciarvi perché può comportare il rischio di toxoplasmosi

Anche Michelle è al settimo cielo, ma per stare accanto alla sua primogenita 26enne ha dormito pochissimo. In onda con Striscia la Notizia in tv, la showgirl ha dovuto fare la spola tra il Ticino, dove Aury ha partorito, e Milano. Non si è fermata un attimo.

La mamma sul social svela la cameretta allestita anche nella sua casa per il nipotino

Nonostante la grande stanchezza, però, la Hunziker ha preparato tutto pure nella sua casa per il nipotino. Sul social svela la camera del bimbo. Nello scatto pubblicato si vede la culla con all'interno una copertina, un completino pronto sopra al fasciatoio. Si intravedono pure, in bella vista nella libreria, dei soprammobili acquistati pensando al bambino. "Anche qui dalle zie Sole e Cece e Nonna tutto pronto per Cesare", scrive.