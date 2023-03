Lo scorso 16 febbraio ha dato alla luce il secondogenito Noè Roberto: ieri è tornata a fare fitness

Risponde piccata, chiarendo però che ovviamente non si riferisce a chi ha avuto il divieto dal medico

Cristina Marino torna al suo amato fitness a 6 settimane dal parto. Sul social si fa vedere mentre si dà da fare con i pesi durante l’allenamento. La 31enne è contenta di riprendere a curare il suo corpo. Qualcuno, però, tra i commenti la critica, lei, a distanza di un giorno, replica e sottolinea: “Vi raccontate scuse per non tornare ad allenarvi”

''Vi raccontate scuse per non tornare ad allenarvi'': Cristina Marino replica a chi la critica per l'allenamento a 6 settimane dal parto

Lo scorso 16 febbraio ha dato alla luce il suo secondogenito, Noè Roberto, per la gioia del marito, Luca Argentero, e della sua prima figlia, sorellina entusiasta, Nina Speranza, che il 20 maggio compirà 3 anni. Cristina si è presa uno stop, ma adesso sente l’esigenza di allenarsi nuovamente a poco più di un mese dall’arrivo della cicogna. Eppure qualcuno tra i follower storce il naso.

La 31enne segue il metodo da lei inventato, Bifancyfit

La Marino ribatte: “Volevo affrontare il tema allenamento post parto e rispondere ai vostri commenti. Bifancyfit non è per tutti: è studiato apposta per non raccontarsi scuse, mentre mi rendo conto che per non allenarci ce ne raccontiamo tante. Il mio metodo te lo impedisce: è un piano studiato per qualsiasi esigenza, per chi dice: ‘Non ho tempo’ o ‘Non ho spazio’. Quindi no scuse”.

La moglie di Luca Argentero ama prendersi cura del suo fisico

La Marino poi cita alcuni dei commenti arrivati sul suo profilo: “Prima scusa: 'Beata lei che ha tempo perché ha persone di servizio’. Secondo voi avevo anche persone di servizio durante il lockdown, che vivevo con mio marito in un casale in Umbria. Quindi non è la tata la scusa per cui trovo il tempo di allenarmi. Altra scusa: ‘Allatto’. Perfetto: allatto anche io. Addirittura mi scrivono: ‘Allattavo, sudavo e mi disidratavo troppo’. Bevi più acqua!. ‘Che fretta c’è…!’. Nessuna fretta”.

La Marino solleva pesi senza sosta

L’attrice e imprenditrice chiarisce: “Voglio rispondere alle cose che mi hanno fatto più stranire e mi spiace perché c’è una cultura sbagliata. Si parla poco in generale di quello che è il benessere e la salute. Io parlo del mio che conosco di più. Salvo che un medico non dia parere contrario, ci si può allenare dopo 40 giorni, anche dopo un cesareo. Informatevi bene. Mi rendo conto che c’è poca informazione riguardante il benessere psicofisico. Io faccio il mio, non mi permetto di parlare per bocca di chi ha fatto medicina. Allenarsi si può, ci devono solo essere le condizioni per poterlo fare. E se l’ho fatto, evidentemente le mie c’erano”.

Ha creato un programma adatto a chi ha poco tempo e voglia di raggiungere un benessere psicofisico ottimale

“Non ho la smania di farmi uscire gli addominali con ansia, non mi alleno perché c’è chi sta con i miei figli al mio posto. Questo assolutamente no. Sono scuse che vi raccontate per non fare. Invece vi assicuro che, se il vostro fisico lo consente, allenarsi fa bene, anche alla testa, soprattutto post parto”, conclude la Marino.