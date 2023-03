A un passo dalla finale del reality show la moglie di Bonolis si sbottona

La produttrice 49enne sottolinea: “Quest’anno è stato molto intenso”

A un passo dalla finalissima del GF Vip, in onda lunedì 3 aprile su Canale 5, Sonia Bruganelli spiega cosa le farebbe accettare di fare l’opinionista del reality show per la terza volta. La moglie di Paolo Bonolis si sbottona con Vanity Fair e confessa: “Tanto denaro”. La 49enne spiega perché.

Sonia Bruganelli spiega cosa le farebbe accettare di fare l'opinionista del GF Vip per la terza volta: ''Tanto denaro perché…''

“Quest'anno è stato molto intenso anche se, conoscendo già le dinamiche, sono riuscita a entrare più dentro le caratteristiche dei personaggi. L'ho seguito molto più dell'anno scorso anche se l'ultimo mese è stato faticoso, tra varie eliminazioni e vari comunicati”, sottolinea la produttrice, che non si sbilancia sul possibile vincitore.

Da opinionista Sonia sa di funzionare sul piccolo schermo: “In questo ruolo funziono perché sono una persona di rottura, abbastanza schietta e diretta. Non essendo il mio lavoro faccio un po' come Donnamaria: prima parlo e poi penso. Mi do tanto perché, se faccio una cosa e ci credo, voglio arrivare fino in fondo. Voglio bene a quei ragazzi, ci ho messo l’anima”.

Nonostante Signorini l’apprezzi moltissimo, non pensa di fare il tris. La Bruganelli ammette: “La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po' mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il GF mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il GF è la creatura di Alfonso”. Quando le si domanda per cosa cambierebbe idea, confessa ridendo: “Tanto denaro. Rimango produttrice, dopotutto”.

Sonia però è scettica sul fatto che le propongano un super cachet: “Non credo. Come ho già detto, credo che sia l'ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con il GF: le dico solo che nella prima puntata di Ciao Darwin una delle due capo-squadre sarà proprio Giulia. La cosa bella del GF è che ogni tanto mi lascia delle persone che poi ho il piacere di far lavorare nelle mie produzioni”.