Al Grande Fratello Vip Flavio Briatore ammette di aver chiesto alla Gregoraci di riprovarci ma lei...

Flavio Briatore alla fine è costretto a dare ragione alla sua ex moglie. Durante la ventesima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha riferito ad Elisabetta Gregoraci di aver parlato con l'imprenditore 70enne facendosi confermare che durante il lockdown Flavio aveva proposto ad Elisabetta di tornare insieme.

A rivelare le intenzioni di Briatore era stata Elisabetta la scorsa settimana: ''Durante il lockdown Flavio mi aveva chiesto di risposarlo'' aveva confessato. L'imprenditore però, sulle pagine di Chi aveva subito bollato le dichiarazioni della Gregoraci come ''fake news''. Signorini ha riferito tutto ad Elisabetta che ha continuato a sostenere la sua versione. A questo punto Alfonso ha rivelato: ''Ho sentito Flavio stamattina chiedendogli se voleva proseguire sulla strada della smentita e effettivamente mi ha detto che durante il lockdown eravate single e dato che c’era molto affetto avevate preso in considerazione l’idea di riprovarci ma entrambi poi avevate convenuto che non era il caso''.

La Gregoraci, sollevata ha ribadito che quel treno ormai è passato: ''Ci sono stati troppi errori che non voglio ripetere. Ero troppo giovane, ho sottovalutato la situazione, ho saltato delle tappe, differenza d’età. Quando stai con un uomo così hai molti privilegi, ma poca leggerezza. Lui è possessivo, mi sentivo un po’ in gabbia, ora sono una donna diversa''.

Scritto da: La Redazione il 20/11/2020.