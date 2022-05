Francesca De André, nipote di Fabrizio ed ex gieffina, ha subito grave violenza: 'Sono in condizioni tragiche’

Francesca De Andrè, ex gieffina nipote del grande Fabrizio De Andrè e figlia di Cristiano, via social, tramite le sue IG Stories, fa un annuncio scioccante: “Ho subito una grave violenza, sono in condizioni psicofisiche tragiche". La 32enne rivela di stare molto male, ma non chiarisce ancora cosa le sia accaduto: non si sente ancora in gradi di parlarne.

“Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora, in realtà, mi trovo: ma sto cercando di reagire…”, esordisce la De Andrè.

E continua: “Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare. Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento). Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto”.

In un’altra storia Francesca poi aggiunge: “Come mi aspettavo sto ricevendo da tanti supporto e comprensione di cui ho davvero bisogno e non avete idea di quanto questo veramente mi aiuti ad avere ancora più forza di reagire e rafforzare la convinzione che bisogna uscire dai meccanismi di violenza”.

La nipote di Faber sottolinea: “Ribadisco invece alle persone che alludono al fatto che io abbia solo accennato senza raccontare e spiegare nel dettaglio, che dietro non c’è nessuna strategia legata al nulla, men che meno attirare l’attenzione e curiosità ipoteticamente legata al voler apparire un domani, perseguendo l’idea di dare a qualcuno l’esclusiva. Chi mi conosce sa bene che non ho mai usato le questioni personali per arrivare da nessuna parte. Non ne ho bisogno. Ho voluto portare rispetto ai miei follower spiegando in modo accennato la mia assenza, sapendo che chi mi conosce può capirmi e rispettare il mio stato psicofisico”.

Francesca De Andrè in passato, come ricorda Il Corriere della Sera, è stata più volte protagonista in tv per i suo screzi feroci col padre Cristiano De Andrè, con cui il rapporto si è assai deteriorato tra scambi di accuse e veleni. Fidanzata con Giorgio Tambellini, con cui convive a Milano, pure con il 38enne, proprio al Grande Fratello, aveva avuto problemi. Ora non dà alcun indizio di chi sia stato a infliggerle la “grave violenza” di cui parla.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/5/2022.